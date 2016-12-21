Стала відома ціна квитка зі Львова до Перемишля на Інтерсіті+
Перший рейс Інтерсіті+ Київ – Львів – Перемишль стартує 23 грудня. Поїзд Hyundai Rotem курсуватиме щоденно, інформує прес-служба Укрзалізниці.
За словами директора з пасажирських перевезень і сервісу ПАТ “Укрзалізниця” Ігоря Романківа, вартість проїзду зі Львова до Перемишля у вагонах І класу коштуватиме 235 грн, ІІ класу – 172 грн. Ціна квитка з Києва до Перемишля у вагонах І класу становить орієнтовно 574 грн, ІІ класу – 406 грн.
Вартість проїзду залежить від курсу євро на день оформлення проїзного документа (зазначена вартість проїзду в гривнях розрахована по курсу 1 євро = 27,5099 грн, станом на 20 грудня 2016 року).
У разі проїзду у внутрішньому сполученні, наприклад, з Києва до Львова, вартість залежатиме від коефіцієнтів гнучкого регулювання по днях тижня. Наприклад, найдешевший проїзд буде у вагонах І класу – по вівторках, у вагонах ІІ класу – у четвер та суботу.
Поїздка з Києва до Перемишля триватиме 7 год. 40 хв, зворотно – 7 год. 07 хв, інформує прес-центр “Укрзалізниці”. Квитки на новий потяг Інтерсіті + № 705/706 Київ – Львів – Перемишль вже у продажу.