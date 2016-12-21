Відбудеться акція «Різдвяна Львівщина»
Вже цієї п’ятниці, 23 грудня, в рамках соціального мегапроекту «Мій тато захищає Україну» відбудеться акція «Різдвяна Львівщина».
Про це повідомляює ZIK.
Проект реалізовують спільно із Міжнародним аеропортом «Львів» імені Данила Галицького, Львівським прикордонним загоном Державної прикордонної служби України, Академічним інструментальним ансамблем «Високий замок» і його художнім керівником Андрієм Яцківим.
Для гостей, які прибудуть літаком із Варшави, аби відвідати Львівську область та провести тут Різдвяні свята, діти учасників АТО та діти із внутрішньо переміщених сімей готують справжній сюрприз.
Із сувенірами-подарунками та чудовими колядками під музичне акомпанування ансамблю «Високий замок» малюки продемонструють кожному іноземному гостеві, якою гостинною та дивовижно красивою є «Різдвяна Львівщина».
Після зустрічі гостей з-за кордону дітей чекає сюрприз від львівських прикордонників. Малеча побачить роботу в аеропорту із залученням кінологів із службовими собаками.
На завершення акції львівські діточки отримають подарунки.
Початок заходу – о 14.40.