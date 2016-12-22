На «гарячу лінію» Львівської митниці надійшло понад 400 звернень за 11 місяців
За 11 місяців 2016 року на «гарячу лінію» Львівської митниці ДФС надійшло 427 звернень, з них 423 заяви (клопотання), 3 скарги та одне зауваження.
Інформує ZIK.
Зокрема, у листопаді поточного року на «гарячу лінію» Львівської митниці ДФС надійшло 10 звернень (усі заяви (клопотання). Про це повідомляє управління комунікацій ГУ ДФС у Львівській області.
Переважна кількість звернень (273 заяви (клопотання) стосувались питань надання роз’яснень (консультацій) законодавства України з питань державної митної справи щодо порядку переміщення через митний кордон України товарів, транспортних засобів комерційного призначення, валютних цінностей, правил здійснення митних формальностей тощо. Інші звернення стосувались черг у пунктах пропуску (37 звернень), порядку роботи Львівської митниці ДФС та її структурних підрозділів (37 звернень), відмови у митному оформленні чи пропуску через митний кордон України товарів, транспортних засобів комерційного призначення (29 звернень), затримок в митному оформленні (26 звернень), складання протоколів про порушення митних правил (24 звернень) та одне звернення стосувалось роботи інших органів виконавчої влади.
Також громадяни звертались з приводу роботи окремих структурних підрозділів митниці з проханнями надання контактних номерів телефонів, щодо видачі сертифікатів Євро-1 при експорті товарів, оформлення міжнародних поштових відправлень. Звернення щодо черг в пунктах пропуску, відмови у пропуску чи митному оформленні, скарги та зауваження доводились до керівників відповідних структурних підрозділів для вжиття відповідних заходів реагування.
У усіх випадках громадянам в усній формі (телефоном), а за необхідності письмово, надано вичерпні роз’яснення з приводу порушених ними питань, а також щодо вжитих митницею заходів за результатами опрацювання їх звернень.
«Нагадаємо громадянам та представникам суб’єктів господарювання: при виникненні проблемних питань під час перетину кордону та митного оформлення, а також неправомірних дій з боку працівників Львівської митниці ДФС телефонуйте за номером (032)258-99-69. Телефон «гарячої лінії» Львівської митниці ДФС працює цілодобово», – йдеться у повідомленні.