Синютка повідомив, що на Львівщині відкрили понад 50 різних підприємств
У сесійній залі Львівської обласної ради відбулася річна підсумкова зустріч-нарада керівництва області на чолі з головою облдержадміністрації Олегом Синюткою з представниками бізнесу регіону.
Про це повідомляє Depo.Львів .
У заході також взяли участь керівники органів державної влади, контролюючих органів, представники бізнес-асоціацій, компаній з іноземними інвестиціями, спільних підприємств, експортоорієнтованих суб’єктів господарювання.
У вступному слові Олег Синютка зауважив, що за 2016 рік на Львівщині відкрили понад 50 різних підприємств. “Це три великих підприємства, де працює більше тисячі людей, – Fujikura, Бадер, VimpelCom, а також тваринницькі комплекси, заводи з виготовлення будівельних матеріалів, – розповів очільник області. – І дуже приємно, що серед цього переліку є підприємства, які на 100% складаються з українського капіталу”.
Крім того, Олег Синютка зауважив, що цьогоріч завдяки перевиконанню індикативних показників митних платежів на Львівській митниці, понад 900 млн грн інвестовано в дороги Львівщини. “Поточного року, у тому числі за рахунок названого джерела, сумарно зі всіх джерел скеруємо на ремонт доріг – 2,2 млрд грн, а це 496 км добрих автошляхів”, – наголосив голова ЛОДА.
Далі спікери доповіли про основні тенденції розвитку бізнес-середовища Львівщини у 2016 році, зовнішньоторговельні можливості українського бізнесу та способи їхньої реалізації у найближчій перспективі. Також торкнулися теми підтримки експортного потенціалу Львівщини у контексті організаційного, методичного та інформаційного забезпечення, бачення бізнесу Львівщини очима самих підприємців та ін.
Загалом нарада відбулася у форматі запитань-відповідей в контексті сприяння налагодженню діалогу між представниками влади та бізнесу, який забезпечить реалізацію і підтримку успішної зовнішньоторговельної та інвестиційної діяльності у регіоні.
Слід зазначити, що керівники контролюючих органів надали всебічну інформацію стосовно питань розвитку бізнесу та підприємництва, відповіли на актуальні питання галузі.