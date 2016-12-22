Львівщина отримала кошти на субсидії
Домогосподарствам відшкодують вартість придбаного твердого палива або скрапленого газу.
Львівська область отримала черговий транш субвенції з державного бюджету в сумі 17,5 млн грн на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива, рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу. Кошти субвенції передані місцевим бюджетам для спрямування їх за призначенням.
За словами директора департаменту Олега Демківа, за рахунок цих коштів домогосподарствам, які мають право на пільги та субсидії, буде відшкодовано відповідно до визначених норм вартість придбаного твердого палива або скрапленого газу.
З початку року місцеві бюджети отримали коштів субвенції на цю мету в сумі 57 млн грн. Це дозволило в повному обсязі погасити заборгованість по пільгах та субсидіях, нарахованих населенню у січні – листопаді цього року, на придбання твердого палива, рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.