Львів’янам нагадують: феєрверки та салюти – заборонені
З 2015-го року у Львові забороняють продавати та використовувати феєрверки, салюти та піротехнічні вироби. Хоч за порушення існує штраф, статистика свідчить про збільшення кількості нещасних випадків у новорічно-різдвяний період.
Інформує Tvoemisto.tv.
Про необхідність дотримуватися правил й не користуватися феєрверками, салютами, піротехнікою зі світловим, іскровим, димовим, звуковим, змішувальним ефектами нагадує Патрульна поліція Львова.
За статистикою,найбільша кількість пожеж і травм від піротехніки є у період святкування Новорічних та Різдвяних свят. Тому львів’ян просять пам’ятати про відповідальність не тільки за своє здоров’я, а й за безпеку мешканців та гостей міста. Батькам радять розповісти дітям про те, що використання салютів, феєрверків та піротехнічних засобів, є небезпечним.
Крім того, патрульні нагадують: за виробництво, перевезення, зберігання та торгівлю піротехнікою карають штрафом від 595 до 1020 гривень з конфіскацією.