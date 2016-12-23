Для оновлення громадського транспорту, Львову необхідно придбати близько 1 000 одиниць техніки
Впродовж 2016 року у Львові активно працюють над оновленням рухомого складу комунальної техніки. Однак ще й досі на вулицях міста курсують старенькі трамваї та тролейбуси, які виготовлялися ще за часів Радянського Союзу.
Інформує 032.ua.
Як розповів у коментарі начальник управління транспорту та зв’язку ЛМР Віктор Щир, для того аби оновити всю транспорту мережу, Львову необхідно придбати близько 1 000 одиниць техніки.
“Як ви знаєте, до 2020 року ми маємо оновити 70% комунального транспорту міста. Станом на сьогодні у нас на маршрутах працює більше 600 автобусів, близько 60 тролейбусів і 70 трамваїв. Для того, аби замінити повністю увесь склад, нам треба дуже багато техніки. Якщо змінювати весь громадський транспорт на комунальний, то місту необхідно приблизно 800-900 автобусів, враховуючи розвиток трамвайної та тролейбусної інфраструктури нашого міста, ми потребуємо близько 100 трамваїв і близько 100 трамваїв. Тобі ми належним чином зможемо забезпечити усі маршрути громадським транспортом”, – пояснив Віктор Щир.