Президент Республіки Польщі Броніслав Комаровський здійснив візит на Львівщину
Днями, перебуваючи у Львові, на міжнародній конференції «Стратегічне партнерство в час кризи», 5-й Президент Республіки Польщі Броніслав Комаровський здійснив візит ввічливості, завітавши до Жовкви.
Він є однією з найбільш значущих політичних фігур сучасної Польщі. Ліберал, усе своє свідоме життя веде боротьбу за права людства. Закликаючи до інтеграції, водночас займав консервативну позицію в питаннях історії та співпраці зі сусідніми країнами. Завоював імідж поміркованого та прагматичного політика.
Ще будучи Міністром оборони Польщі, надав посильну фінансову допомогу у відновлення даху костелу св. Лаврентія у Жовкві. А ще сприяв у відбудові захоронення останків гетьмана Жолкевського, які знаходяться в крипті костелу.
«Сьогодні я переконався наочно, що костел св. Лаврентія, яким опікується о. Йосиф, виглядає краще, ніж декілька десятків років тому, — зауважив пан Броніслав під час відвідин Жовкви. — Надіюся, ба більше, вірю, що до храму повернуться шедеври світового значення, які сьогодні зберігаються в Золочівському замку. Адже їх реставрацію проводили на прохання польської сторони».
Окрім костелу, Броніслав Комаровський разом з делегацією відвідав замок і декілька храмів нашого міста. В зустрічі взяли участь директор ДІАЗу м. Жовкви Володимир Герич та представник Товариства польської культури Львівщини Олена Заверюха.