У центрі Львова відкрили Різдвяну шопку
23.12.2016 | Новини
На площі перед Ратушею у четвер, 22 грудня, відкрили Різдвяну шопку.
Про це повідомляє кореспондент сайту 032.ua.
Цьогорічна Різдвяна шопка буде такою нічим не відрізняється від минулорічної. Вона традиційно складається з новонародженого Ісуса, Марії, Йосипа та царів. Над фігурами біблійних персонажів, висота яких сягає близько двох метрів, працював львівський скульптор Антон Лубій. Він їх вирізав із величезних колод тополі.
Зазначимо, що головний символ зимових свят простоїть у центрі міста близько місяця.