У Львові проектують кільце на перехресті вулиць Сахарова-Вітовського
Створення регульованого кільця з двома смугами на проблемному перехресті вулиць Сахарова – Коперника – Нечуя-Левицького – Вітовського – Героїв Майдану є частиною плану реконструкції вулиці Вітовського, яку планують втілити не раніше другої половини 2017-го року.
Інформує Tvoemisto.tv.
Улітку 2016-го року стало відомо, що на проблемному перехресті хочуть облаштувати регульоване кільце з двома смугами: рух здійснюватиметься по кільцю, але виїзд на нього регулюватиметься світлофором.
Як раніше пояснив Ігор Могила, провідний інженер відділу організації та безпеки дорожнього руху ЛКП «Львівавтодор»: «Перехрестя буде не круглим, а овальним, оскільки його конфігурація є непростою. Складність у тому, що там є трамвайний рух. Тут плануємо зробити маршрути у напрямку вулиць Сахарова, Вітовського і Нечуя-Левицького. Відповідно, трамвайна розв’язка також буде у всіх напрямках».
Остаточний план кільця готують у проектному інституті «Львівдіпрокомунбуд». Як повідомив його директор Олег Хаврон: «Створення кільця на перехресті справді передбачено в проекті. План ще не виданий, він є у попередньому погодженні із замовником та залученими службами, однак документація остаточно не завершена. Тут буде грамотна транспортна розв’язка, яка дозволить вирішити проблеми з рухом на цій ділянці. Закінчити розробку проекту планують на початку 2017-го року». Схеми організації руху після облаштування кільця інститут не надаватиме до остаточного затвердження.
Для створення проекту реконструкції вулиці Вітовського, у тому числі – кільця на перехресті Сахарова-Вітовського, у львівському бюджеті розвитку вже виділили кошти. Про це повідомив у коментарі Сергій Бабак, керівник департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради. Здійснити всі роботи планують коштом кредиту від Європейського інвестиційного банку, який за попередніми підрахунками надасть Львову кредит 80 млн євро.
«Відповідні угоди про надання кредиту з Європейським інвестиційним банком підписані, їх мають ратифікувати у Верховній раді, бо гарантом виступатиме держава. Попередньо, Львів очікує отримати ці кошти в 2-й половині 2017-го року. Саме з них і профінансують реконструкцію», – пояснив Сергій Бабак.
Також він зауважив, що про скасування трамвайного руху на цій ділянці говорити ще рано, оскільки все залежить від того, що запропонує інститут, який готує проект.