На Різдвяному ярмарку у Львові продають вироби дітей зі Сходу
Упродовж п’яти днів, з 22-го до 26-го грудня, у Львові триватиме благодійна виставка вишитих сувенірів, змайстрованих дітьми, що постраждали внаслідок війни на Сході України. Волонтерський проект «Вишиті мрії» презентує роботи із Сіверська, Костянтинівки, Дружківки, Слов’янська, Званівки, Краматорська, а також громади лемків із Донеччини.
Як повідомив Tvoemisto.tv організатор Максим Потапчук, виставка вже почалася, а її ініціатори очікують на активність та інтерес від львів’ян.
Будиночок із дитячими виробами розміщується на площі Ринок. Найлегше його знайти найлегше за вивішеним банером.
«Щоб допомоги дітям у травні 2015-го року започатковано волонтерський проект «Вишиті мрії». У його рамках вже проведено 120 занять для 140 дітей та їхніх батьків у Донецькій області (Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, Покровськ)», – розповів голова ГО «Культурно-освітня фундація «Лібері Лібераті», пластун зі Сходу Максим Потапчук. Проект, зокрема, сприяє творчому розвитку, орієнтації на сучасному ринку товарів та послуг, соціальній адаптації, вивченню українських звичаїв та традицій.
Крім Львова, подібні виставки-ярмарки вже відбувались у інших містах України, Верховній Раді України, а також Хорватії та Словаччині. Всі отримані кошти передаватимуться дітям для подальшого вдосконалення творчих навичок та на лікування.