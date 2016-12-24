У Львові закриють притулок для тварин
Львівське комунальне підприємство “Лев” цьогоріч проведе щорічні карантинні заходи з 1 до 14 січня 2017 року.
Про це пише Depo.Львів .
Проте на два тижні робота припиняється лише частково: львів’яни й надалі можуть реєструвати тут своїх домашніх улюбленців, однак – в адміністративному корпусі підприємства.
Як пояснила директор ЛКП “Лев” Оксана Кошак, такі заходи є обов’язковими для закладу ветеринарної медицини щонайменше раз на рік.
“На час карантину адміністративний офіс ЛКП “Лев” продовжить реєстрацію домашніх улюбленців, весь персонал також працюватиме на своїх робочих місцях. Однак за ці два тижні ми не будемо здійснювати планового відлову тварин, але, звичайно ж прийматимемо собак в ургентних станах (наприклад, жертв ДТП) та тих, щодо яких будуть звернення через укус. За цей час маємо намір провести дезінфекцію усіх наших приміщень та території”, – розповіла Кошак.