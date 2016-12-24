Корейці подарували Львівщині лазерну зброю
Очільник поліції Львівщини Валерій Середа зустрівся з консулом Посольства Республіки Корея в Україні Шин Кю-Хо.
Інформує Справжня Варта – Львів.
23 грудня начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області генерал поліції третього рангу Валерій Середа зустрівся з консулом Посольства Республіки Корея в Україні Шин Кю-Хо та Почесним консулом Республіки Корея у Львові Владиславом Ртіщевим.
На зустрічі у Львівському державному університеті внутрішніх справ з іноземними гостями також були присутні т.в.о. ректора Роман Благута, проректори та керівники структурних підрозділів університету.
«Ми звикли, що більшою мірою спілкуємось із європейськими державами, а сьогодні як університет, так і практичні підрозділи Львівщини відкривають новий вектор міжнародної співпраці – з Республікою Корея, – розпочав зустріч керівник поліції Львівщини Валерій Середа. – Перший внесок закордонних колег для покращення навчання майбутніх працівників поліції – лазерна зброя для мультимедійного тиру. Ми щиро вдячні за допомогу, адже в нашій державі на першому місці стоїть питання підготовки поліцейських кадрів. Якщо в нас немає якісно підготовлених поліцейських, ми, відповідно, не можемо належним чином боротись зі злочинністю і забезпечувати публічний порядок», – зазначив Валерій Вячеславович.
Консул Посольства Республіки Корея в Україні Шин Кю-Хо своєю чергою висловив сподівання, що велика відстань між Україною та Південною Корею не стане на заваді обміну досвідом між країнами, і вже у січні наступного року вдасться організувати поїздку до Республіки Корея з метою ознайомлення з діяльністю місцевої поліції.
«Впевнений, що ми знайдемо спільну мову і будемо всіляко вам допомагати», – зазначив Почесний консул Республіки Корея у містіЛьвові Владислав Ртіщев.