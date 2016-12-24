Креативна зустріч тих, хто прилетів до Львова на Різдвяні свята
24.12.2016 | Новини
23 грудня, в рамках соціального мегапроекту «Мій тато захищає Україну» у Міжнародному аеропорті “Львів” імені Данила Галицького відбулась акція «Різдвяна Львівщина».
Як повідомляє кореспондент 032.ua.
Для гостей, які прибували літаком із Варшави, аби відвідати Львівську область та провести тут Різдвяні свята, діти учасників АТО та діти із внутрішньо переміщених сімей підготували справжній сюрприз.
Вони вручали сувеніри, кульки та співали колядки разом із академічним інструментальним ансамблем “Високий Замок”.