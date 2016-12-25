До прибирання Львова вранці залучили 56 одиниць техніки
25.12.2016 | Новини
Станом на 07:00 год ранку до прибирання міста залучали 56 одиниць снігоприбиральної техніки. Загалом використано 553 м куб піскосуміші.
Про це УНН повідомляє .
Відтак, до прибирання залучали: 1 грейдер, 16 підмітальних машин, 30 піскорозкидувачів, 5 навантажувачів та 4 трактори.
За інформацією Львівського гідрометцентру, по місту Львову 25 грудня на дорогах буде ожеледиця. Налипання мокрого снігу. Вночі та вранці пориви західного вітру 15 — 20 м/с.
Усіх мешканців просять бути обережними, про усі надзвичайні ситуації просять інформувати на “гарячу” лінію міста для оперативного реагування.
Нагадаємо, з 25 грудня на більшій частині території України погіршення погодних умов — дощ з переходом у мокрий сніг.