Німеччина продовжить прикордонний контроль
26.12.2016 | Новини
МВС Німеччини продовжуватиме вибірковий контроль на кордоні з Австрією і після лютого наступного року.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр, інформує Politico.
«Я маю намір продовжувати контроль… на ще багато місяців… Наразі я не передбачаю його припинення», – зазначив де Мезьєр.
Раніше через наплив мігрантів Німеччина повідомляла про наміри здійснювати вибірковий контроль на кордоні з Австрією до лютого 2017 року.