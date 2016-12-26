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Німеччина продовжить прикордонний контроль

26.12.2016 | Новини

МВС Німеччини продовжуватиме вибірковий контроль на кордоні з Австрією і після лютого наступного року.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр, інформує Politico

«Я маю намір продовжувати контроль… на ще багато місяців… Наразі я не передбачаю його припинення», – зазначив де Мезьєр. 

Раніше через наплив мігрантів Німеччина повідомляла про наміри здійснювати вибірковий контроль на кордоні з Австрією до лютого 2017 року.

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