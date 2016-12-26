Дональд Трамп скасовує 70 відсотків указів Обами
Обраний президент США Дональд Трамп має намір скасувати близько 70 відсотків указів Барака Обами, повідомив в ефірі телеканалу Fox соратник республіканця і екс-спікер конгресу Ньют Гінгріч.
“Близько 60 або 70% його (Обами) указів, майже всі будуть анульовані Трампом”, – заявив політик. За його словами, подібні заходи зажадають “невеликого юридичного оформлення, розумних юристів, які це зроблять”. При цьому Гінгріч назвав останні дії Обами “відчайдушним несамовитістю”, порівнявши його спадщина з “лялькою, з якої випустили повітря, і вона все стискається і стискається”. Екс-спікер конгресу впевнений, що новому президенту вдасться скасувати навіть ті розпорядження, які з об’єктивних обставин не підлягають перегляду. Під час виборчої кампанії Трамп неодноразово обіцяв переглянути багато рішень Обами, зокрема “скасувати і замінити” реформу охорони здоров’я, обмеження на видобуток вуглеводнів та інші. Інавгурація обраного президента США Дональда Трампа пройде 20 січня 2017 року. Більше новин читайте за посиланням .