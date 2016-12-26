На Львівщині у 2016-му році 48 дітей-сиріт отримали власне житло
Загальна сума соціальної допомоги, яка була надана соціально незахищеним верствам населення у 2016-му році становить 3,4 млрд грн.
Про це інформує «Вголос».
На території Львівщини за 2016-й рік було реалізовано 2 важливих програми, які стосуються дітей обділених батьківської увагою. Так, у 2016-му році 92% таких дітей отримали дім завдяки будинкам сімейного типу. Також 48 дітей-сиріт отримали своє власне житло, яке було придбане за рахунок обласного та районних бюджетів Львівщини.
В галузі охорони здоров’я також є чимало проблем. Як зазначив Олег Синютка, «ми є перша область в Україні, яка вирішила проблему із гемодіалізом за рахунок конкуренції на цьому ринку. На сьогодні немає компанії, яка є монополістом. На Львівщині є найнижчі ціни на матеріали по Україні».
Загальна сума видатків на медицину – 167 млн грн.
В галузі освіти чекає Львівщину реорганізація шкіл та покращення якості надання освіти. Загалом, за підрахунками результатів по ЗНО, конкурсах та олімпіадах, Львівщина входить до 3-и найкращих областей України в цій галузі. До речі, на освіту у 2016-му році на область було виділено 276 млн грн, що більше майже у 4,5 разів, ніж у 2015-му році.