Наталя Новіцька: «Мода змінюється, а стиль залишається»
Наша головна героїня статті Наталія Новіцька—провідний стиліст Львова, створює образи для зірок шоу-бізнесу та відомих публічних людей. Постійно бере участь в рекламних зйомках, зйомках музичних відеокліпів та телепроектів. Фешн зйомки за її участю з”являються в відомих онлайн та друкованих виданнях (Eclectic Magazine, Buro 24\7, Cosmopolitan Ukraine, HarpersBazaarUkraine,Viva). Поділилась з нами правилами шопінгу і побудови гардеробу.
Розкажіть, як почали займатись стилістикою.
Проживавши в Лондоні працювала персональним шопером. Завдяки цьому я отримала певну базу знань.
З часом я вирішила спробувати себе на зйомках. Приїхавши у Львів, я задумалась над тим, чому б не спробувати займатись тим, чим мені подобається. Зараз дуже багато людей, які переходять зі своєї професії туди, де знаходять себе. Процес навчання — це навчання на своїх помилках. Для кожної людини, яка бачить себе в творчій професії , потрібно бути готовим весь час вчитись, вдосконалюватись, помилятись і виправлятись.
Ось вже і наближаються новорічні свята та корпоративні вечірки. А це означає, що жінкам пора задуматися, що ж одягнути на святкування? Ваші поради.
Щодо створення образів для корпоративів з дрес-кодом, то тут не потрібно сильно перейматись і витрачати багато коштів на придбання одягу. Щось цікаве завжди можна створити з своїх же речей, просто до всього потрібно підійти креативно, щоб виглядати оригінально. Завжди можна зробити хороший образ з простих базових речей, додавши якісь цікаві деталі. Образ для вечірки та і для інших подій може базуватися на класичних речах та незвичних елементах. Звісно у кожної людини свій стиль, але базові речі обов’язкові. Тоді вже можна добавляти нові кольори, фактури і форми.
Що зараз модно та на що звернути увагу при виборі одягу?
Зараз всі ми бачимо, настільки модні бархат,шовк – красиві та приємні до тіла тканини. Бархат взагалі повертається кожного сезону осінь-зима, але цього року набув шаленої популярності. Виглядає дорого і красиво.
Звичайно, на моду впливає температура за вікном. В холодний час всім хочеться затишку і тепла. Тому так гарно сприймаються вовна і кашемір, в’язані фактури та пуховики. Зараз найкращий час одягатись тепло, зручно і при цьому модно.
Також, варто наголосити, що при виборі одягу варто вважати на свій стиль життя та фізичні дані. Кожна дівчина знає свої принади та недоліки, тому потрібно вдягатися так, щоб перш за все пасувало! Власне, мода змінюється, а стиль залишається. Тому бути стильним не так вже і важко.
При купівлі одягу також не варто забувати про свій наявний гардероб. Буває так, що спідниця дуже сподобалася, але потім її нема з чим поєднати. Тому бажано уявно складати капсули з образами, які можна в майбутньому носити з щойно придбаними речами. Також хороші базові аксесуари: як капелюх чи дорога сумка допомагають доповнити образ однозначно.
Як обираєте свій образ?
По настрою. З вечора ніколи не планую свій образ, адже тільки прокинувшись, розумію, як я хочу сьогодні виглядати. Так як моя професія постійно вимагає руху, то важливо, щоб було стильно і зручно.
Розкажіть,що вас надихає?
Натхнення дають люди, міста, подорожі, фільми, музика. Інколи навіть та сама погода. Буває, що під час роботи приходить натхнення. В мене творча професія, тому спілкуюсь з дуже цікавими людьми.
Звичайно ж, і книги. Остання книга – авторизована біографія Стіва Джобса, написана Волтером Айзексоном. Зараз читаю “Моду 20 століття” видання Taschen та “Величні за власним вибором” Джима Колінса та Мортена Т. Хансена.
Автор:Носковська Валерія
Фотограф : Ярослав Мончак