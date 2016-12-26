Очільник Львівської облради Олександр Ганущин про рік роботи на посаді
Наймолодший голова Львівської обласної ради, уродженець Закарпаття, географ за першим фахом і державний управлінець за другим. Олександр Ганущин розповів, що зміг зробити, а що наразі не вдалося реалізувати та які плани хоче втілити у життя. Позаду в посадовця рік роботи на посаді.
- Пане Голово, рівно рік тому, 19 листопада 2015 року, депутати VІІ скликання Львівської облради обрали Вас головою ради. Яким став для Вас цей рік?
- Доволі важким… Дев’ять фракцій в облраді – такого ще ніколи не було на Львівщині. Та важливо, що всі ми маємо розуміння, для чого нас обрали люди. Тож працюємо, дискутуємо, ухвалюємо програми, рухаємося вперед. Впевнено можу сказати: рада VІІ скликання – відкрита, ефективна та, що головне, вміє досягати політичного консенсусу.
- Відкриті конкурси. Цьогоріч уперше керівників комунальних закладів обирають у такий спосіб. Скільки директорів уже призначили шляхом таких обговорень?
- Радію, що ми лідери у цьому питанні в Україні. Є чітко прописані вимоги до кандидатів. На засідання конкурсної комісії можуть прийти всі охочі та долучитися до обговорення кандидатур. Уже зараз 19 обласних установ отримали своїх керівників у такий відкритий і прозорий спосіб, ще 10 керманичів плануємо призначити до кінця року.
- Які би Ви виділили сім основних досягнень ради VІІ скликання?
- Безперечно, у центрі нашої уваги – інтереси місцевих громад. Ми зробили значний поступ у розвитку інфраструктури області. Напрацювали перспективу створення об’єднаних територіальних громад. Налагодили тісну співпрацю з Луганщиною. В нас активна позиція у вирішенні екологічних проблем. Окрім цього, міжнародне співробітництво відбувається на новому якісному рівні. Ключове питання, звісно, – це допомога армії та вирішення соціальних питань учасників війни.
- Реалізація конкурсу мікропроектів – гордість Львівщини. Розкажіть більше про цю ініціативу.
- Мікропроекти є добрим шансом для Львівщини, коли акцент робиться на активність громад. Ініціатива дозволяє селам і селищам рушити з мертвої точки і почати розвиток. Недаремно цьогоріч надійшла рекордна кількість заяв – 1429. Із них переможцями стали 691, як результат оновлені народні доми, дитячі садочки, школи, амбулаторії, вуличне освітлення. Зауважу, що мікропроекти втілюються завдяки бюджету та співфінансуванню коштами громад. З обласної казни цьогоріч скерували рекордні 54 млн гривень. Додам: більше 500 об’єктів уже здані в експлуатацію. Тому конкурс вдався.
- Можна стверджувати, що у 2017 році на Львівщині знову відбудеться конкурс мікропроектів?
- Звісно! Причому він проводитиметься по-новому. Ми повністю відмовилися від паперів – виключно он-лайн прийом заяв. Збільшили фінансування з обласного бюджету до 200 тисяч гривень на один об’єкт. Ба більше, розширили перелік пріоритетів: освіта, садочки, медзаклади (вперше передбачили закупівлю обладнання), народні доми, вуличне освітлення та ін.
- Ви часто їздите на схід, допомагаєте бійцям, водночас не пропустили жодної сесії.
- Хочеться якнайшвидшої перемоги над ворогом, хоча на сьогодні ця мета, на жаль, віддалена у часі. Та долучитися і наблизити її може кожен. Три речі, якими я живу, – моя сім’я, Львівська обласна рада та волонтерство. За плечима 24 поїздки в АТО. Окрім допомоги бійцям, робимо акцент і на пропаганду. Налагоджуємо контакт із цивільною владою. Спільними зусиллями нещодавно відбувся обмін між 25 вчителями Львівщини та Луганщини, до нас із гастролями часто приїжджають луганські колективи. Були «Радани», актори Луганського драмтеатру, артисти філармонії. Важливо те, що глядач у Бродах, Червонограді, Львові та Дрогобичі сприймав колективи сходу, як то кажуть, на ура. Вдалося запустити на сході радіо ФМ «Галичина», де місцеве населення має чути українське. 25 вчителів із Львівщини вчили луганських дітей, а освітяни сходу навчали наших школярів. Для чого ми це робимо? Розумієте, що якщо переможемо у мізках цивільного населення Донбасу, буде хлопцям менше роботи зі зброєю в руках. Наголошу: на час поїздок у зону АТО беру відпустку за власний кошт.
- Вшанування новітніх Героїв – наскільки важливі такі заходи?
- Пам’ять про наших Героїв має жити завжди. Вирішили встановлювати на місцях загибелі бійців (схід країни) та на місцях їх поховань (Личаківське кладовище) однакові пам’ятні хрести. На сході монументи вже стоять там, де місце загибелі екіпажу вертольоту Мі-24 та бійців 16 бригади армійської авіації.
- Львівська облрада ухвалила програму ремонту доріг. Чи задоволені Ви її реалізацією, наскільки якісно проводяться роботи?
- Сам їжджу цими дорогами, тому можу сказати: ремонт провели добрий. Звісно, при тому стані, що маємо, грошей забракне на всі обʼєкти, які потребують оновлення. Втім, зазначу: з обласного бюджету на реалізацію Програми дорожньої інфраструктури скеровано рекордні 309,5 млн. гривень. А ще вперше в історії ради кожен район області отримав по 5 млн. грн. саме на комунальні дороги.
- Розкажіть детальніше про Програму «Спортивний майданчик», адже вона вперше реалізовується на Львівщині
- Кажуть: у здоровому тілі – здоровий дух. Програма реалізовується вперше у наступних обсягах: 20 футбольних полів зі штучним покриттям і 44 тренажерних майданчики. Гадаю, що у такому випадку опісля завершення п’ятирічної каденції нам буде що залишити по собі.
- Зараз активно обговорюється процес об’єднання територіальних громад. Яка роль Львівської облради у цьому питанні?
- Депутати обради задекларували перспективу створення 67 спроможних громад. Ми проводимо громадські обговорення з кожним районом щодо конфігурації ОТГ. Зауважу: ОТГ отримують реальну фінансову підтримку з обласного бюджету.
- Ви говорили про активну позицію у вирішенні екологічних проблем. Про що саме йдеться?
- Ми суттєво збільшили видатки на охорону навколишнього природного середовища. Ухвалили низку грунтовних рішень, що врегульовують проблемні питання лісокористування у Львівській області. Сприяємо в питаннях надрокористування організаціям, які виконують важливі соціальні функції (державні та комунальні підприємства).
- Як Ви вважаєте, за цей рік життя мешканців Львівщини змінилося? Які головні завдання на наступний рік?
- Зміни не бувають миттєвими. Зрештою, результат, може, невеликий, але він є. Головне: маємо сили працювати далі. Але позитивних зрушень вдасться досягнути тільки за умови: будемо єдиними. Щодо головних завдань – це, безперечно, реалізація стратегії зростання енергоефективності області,створення механізму ефективного управління комунальним майном і, звісно, конкурс мікропроектів, про який ми вже говорили. Попереду ще багато роботи, причому для всіх. Хочеться зробити і досягнути більшого. Працюємо на результат у власному домі, області, країні. З вірою у кращі часи.
Довідка: Олександр Ганущин – одружений, виховує донечку Стефанію та сина Нестора. Захоплюється українською автентикою, на сесії Львівської обласної ради традиційно приходить у вишиванці.