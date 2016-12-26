Любов Бакай: Життя до та після конкурсів краси
Переможниця конкурсу «Міс Львів-2016», студентка економічного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка. Дівчина надзвичайної вроди, цілеспрямована, комунікабельна, артистична та поміж тим у міру скромна й вихована. Понад 10 років займається танцями та працює над програмою про світське життя. Про подорожі, участь у конкурсах краси, плани на майбутнє та багато іншого Люба Бакай поділилася в інтерв’ю для журналу «РІА Україна».
В травні цього року ти перемогла у конкурсі краси «Міс Львів». Розкажи, чи змінилося твоє життя після перемоги.
Суттєвих змін не було, але після виграшу мене почали впізнавати, надходило багато привітань, пропозицій відносно модельної роботи, від яких я відмовилася в силу того, що моделлю себе не бачу.
Я почала працювати над програмою про світське життя Львова. Пропозиція надійшла дуже раптово. Ніколи не була ведучою, але мені це подобається, це новий досвід. Відмовитися можна завжди, а от чи буде шанс спробувати знову – невідомо.
Конкурс дав багато нових знайомств, я стала більш відкритою та комунікабельною. Працюю над соціальними проектами, і мені це подобається.
Як вирішила піти на кастинг конкурсу «Міс Львів» і чи вірила в свої сили?
Все почалося з того, що я побачила трансляцію конкурсу «Міс Україна-2015» і дуже захотіла туди потрапити, це було моєю мрією. Тоді дізналася, що в березні проводитиметься кастинг на конкурс «Міс Львів», який є провідним на конкурс «Міс Україна». Коли побачила в соціальних мережах афішу про кастинг, тоді й вирішила спробувати свої сили, причому сказала про це лише батькам. Хвилювання переповнювали, адже серед претенденток було більше сотні дівчат. Спочатку обирали 40, туди я пройшла одразу, а потім журі мало обрати 20 кращих і зателефонувати тим, хто пройшов далі. На жаль, дзвінка не лунало більше як тиждень часу, і я вже подумала, що не пройшла, але помилилася. Пам’ятаю, як мені передзвонили і сказали: я стану учасницею конкурсу «Міс Львів». Радості не було меж, емоції переповнювали, і від самої можливості брати участь у конкурсі я почувалася дуже щасливою. Тоді навіть подумати не могла, що згодом одягну корону переможниці.
Чи є якісь цікаві закулісні історії на конкурсах краси? І як відбувалася сама підготовка до фіналу?
Насправді спиляні каблуки та навмисне порвані сукні – це так званий міф. У нас нічого подібного не траплялося. Звичайно, у колективі, де близько 20 дівчат, ідеальної атмосфери бути не може, але в нас вона виявилася досить дружньою. Не скажу, що були якісь серйозні сварки, ніхто з дівчат не робив пакостей, ми намагались одна одну підтримувати, допомагати. І навіть після конкурсу спілкуємось, адже в нас багато спільних інтересів.
За період підготовки ми займалися соціальними проектами, було багато фото та відеозйомок, я старалася брати участь в усіх заходах, які проводив оргкомітет, виявляти активність. У нас практично щодня проводилися репетиції, ми відвідували дитячі будинки, допомагали дітям із малозабезпечених сімей. Не можу не згадати, що цього місяця разом із редакцією журналу «РІА Україна» та оргкомітетом «Міс Львів» ми відвідали дитячий будинок №2. Наступного дня нас із Валерією Никифорець запросили в журі на конкурс краси цього дитячого будинку. Мушу сказати: було дуже незвично судити, та всі дівчата молодці, а також приємно здивувала організація конкурсу. Все було на максимально високому рівні, видно, що всі готувались і старались.
Розкажи про свою участь у конкурсі «Міс Україна», адже ти представляла місто Львів.
Це колосальний досвід. Багато знайомств, спілкування з відомими людьми. Організовувалися майстер-класи у межах конкурсу «Міс Україна». Серед успішних та знаменитих до нас приїжджали: Андре Тан, Микола Тищенко, Влада Литовченко та Дмитро Комаров. Ділилися досвідом, розказували про успіх, про те, як досягнути поставлених цілей. Говорили про плани, мрії, сім’ї. Це було дуже цікаво і тим, що не забудеться ніколи.
Та і зрештою я відчула, як жити серед 25 найкрасивіших дівчат України. А це просто. Потрібно завжди залишатися в формі, гарно виглядати і максимально слідкувати за кожною деталлю та бути нарівні. Незважаючи на стереотипи подібних конкурсів, мушу сказати, що дівчата не лише красиві, а й розумні.
Чим займаєшся у вільний час?
Насправді вільного часу в мене практично немає. Я щодня зранку ходжу на курси англійської, в другу зміну вчуся. Після навчання – спортзал. На вихідних багато часу проводжу з батьками, буває, що зустрічаюся з друзями, люблю посидіти в затишному місці, випити смачної кави.
Якому відпочинку надаєш перевагу, багато країн відвідала?
Я 8 років займалася танцями, тому часто з колективом ми їздили за кордон. Була в Чехії, Угорщині, Польщі, Білорусії, Туреччині та Греції. Я не прихильник активного відпочинку, люблю море, полежати на пляжі й просто ні про що не думати.
Водиш авто?
Так, тато навчив мене їздити. І я насолоджуюся, коли за кермом, почуваю себе достатньо вільно і впевнено.
Що читаєш?
Люблю романи Пауло Коельйо. Остання його книга, яку прочитала, – «Алхімік», довго відкладала прочитання цього роману – і от нарешті. До речі, рекомендую тим, хто ще не читав.
Ким себе бачиш через 10 років?
Через 10 років мені буде 30. Звичайно, хочеться, щоб на той період вже з’явилися своя сім’я, чоловік, дитина. Хочу займатись улюбленою справою. Поки не знаю, що це буде, але мрію про власну кав’ярню. Я, до речі, ще той кавоман.