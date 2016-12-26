На соціальний захист учасників АТО і Героїв Небесної сотні передбачено понад 37 млн грн
Цьогоріч у рамках Комплексної програми соціальної підтримки у Львівській області учасників АТО та їх родин, бійців-добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні на 2016-2019 рр. на соціальних захист цих груп населення передбачили 37, 626 млн грн.
Про це повідомив Lviv.tv.
“У 2016 році безпека і оборона держави були одним із пріоритетних напрямків. За 2,5 роки Україні вдалося створити боєздатну армію, яка здатна дати відсіч агресору. Із 180 тисячного війська, яке боронить кордони України, кожен десятий військовослужбовець – із Галичини. Тому хочу подякувати їм за службу та оборону нашої держави, – наголосив Олег Синютка. – Ми ж зі свого боку намагаємося не залишатися у боргу перед бійцями АТО та їх родинами. Не забули і про родини Героїв Небесної Сотні”.
За його словами, у 2016 році більше 1,7 тисяч осіб перебувало на строковій службі, більше 2,6 тисяч осіб – на контрактній службі. Цьогоріч, зокрема, 63 родини військовослужбовців отримали кошти на закупівлю житла, 2157 військовослужбовець пройшов реабілітацію. Закупили житло і для 14 бійців із порушенням функцій нижніх кінцівок.
“Щодо земельних ділянок для учасників АТО, то загалом подано 17476 заяв на їх отримання в області. Відтак бійцям вже надали на розроблення проектів землеустрою 5399 дозволів для ведення садівництва, 4347 – під житлове будівництво, 1952 – для ведення селянського господарства, 193 – для дачного будівництва. Ще 5585 заяв знаходиться на етапі розгляду”, – розповів очільник Львівщини.
“Також хочу відзначити Марш захисників України у Львові у рамках відзначення 25-ої річниці Збройних сил України 6 грудня. Це перше масштабне дійство такого типу на території Львівщини, у якому було задіяно понад півсотні військової техніки. Відтак мешканці області мали змогу побачити зовсім іншу армію, ніж та, що була на початку війни”, – резюмував голова ОДА.