Андрій Демчук: «Мрія, яку я здійснив»
Львів’янин Андрій Демчук, який завоював Україні «золото» з фехтування на шаблях Паралімпіади-2016 в Ріо-де-Жанейро, свою перемогу присвятив друзям, загиблим у війні на Сході.
Розкажіть про себе та як почали займатися фехтуванням.
Певних успіхів у фехтуванні вже досяг,надіюся, що це не останні. Також викладаю в Національному університеті «Львівська політехніка»,закінчив спочатку як студент, потім поступив в аспірантуру. А минулого року захистив кандидатську дисертацію,теперще і кандидат технічних наук. Є дружина, на даний момент діточок ще немає, але надіємося на поповнення сім’ї найближчим часом. Дякую Богові, що живі та здорові рідні, вони мої фанати. Я переміг завдяки їм, адже без підтримки, молитов і віри це було б нереально.
Захопився фехтуванням (взагалі параолімпійським спортом починаєш займатися не від доброго життя, в мене, нажаль, була ампутація правої ноги)після того, як травмувався та пересувався на протезі. До того я спробував себе у баскетболі й футболі, отож хотів продовжувати не віддалятися від спорту.
Я знайшов «Інваспорт» – львівське обласне відділення, що пропонує різні види спорту для осіб із інвалідністю. Там мені запропонували три види: фехтування, настільний теніс, стрільбу з лука. Для моєї нозології можна було займатися тільки цим. Зваживши на свій характер, вирішив спробувати фехтування через динамічність та інтелектуальність, чим тепер тішуся. Адже це зробило мене тим, ким я є зараз.
Знаю, що на параолімпійських іграх можна виступати з двома видами зброї. У вас це, крім шаблі, ще рапіра. Які там успіхи?
Так, дійсно, в параолімпійському спорті дозволяються двавиди зброї. І я протягом останніх чотирьох років фехтую на шаблі та рапірі. Кожний відбір відбувається окремо: на шаблі я виявився третій, а от на рапірі – 13. Проходило лише 12. Так, як один учасник відпав, то я повинен був посунутися на 11 місце, але Міжнародна Федерація зробила так, що я не отримав другу ліцензію. Аргумент: потрібно приваблювати людей, які взагалі не потрапили на параолімпіаду.
Як дізналися про поїздку в Ріо-де-Жанейро? І що потрібно було для того, щоб досягти такого рівня?
Відбір на параолімпійські ігри всюди однаковий. Відбувається за рейтинговою системою. Протягом двох років ти їздиш на певну кількість турнірів, вони міжнародні. Всі змагаються, і вибудовується рейтингова система: тобто чим більше ти їздиш, тим більше здобуваєш очок і вище у рейтингу. Дякувати Богу, в рейтингу я йшов у трійці. Поїздки в Ріо очікував, адже за рейтинговою системою ти вже підраховуєш свої шанси. Я ще виграв чемпіонат Європи, тому знав, що маю пряму «ліцензію».
На зустрічі з Андрієм Садовим Вам було обіцяно, що вже у жовтні будете мати помешкання. Чи дотримав свого слова мер міста?
Андрій Садовий пообіцяв квартиру, але на даний момент склалася ситуація, що виділити помешкання не змогли, тому вирішили надати кошти, а саме:650 тисяч гривень. За такі гроші, звичайно, нереально купити квартиру в тих забудовників, яким довіряють. Тому ми зійшлися на тому, що мені виділяє кошти міська рада, забудовник теж докладає частину і загалом цього повинно вистачити для купівлі. Але я людина, яка думає про збільшення сім’ї, тому ще докладу свої гроші, що отримав від держави як премію, для купівлі трішки більшого помешкання. Хочу висловити вдячність, адже справді не надіявся. Правда, квартири ще не існує, вона будується, але обіцяють: у середині наступного року все повинно бути вже готово і маю надію, що вже за рік дивитимуся з десятого поверху на VictoriaGarden.
Чи місто надало приміщення для тренування, адже зал до нього не пристосований?
Міська рада виділила півтора мільйона на ремонт і закупку нового обладнання. Цим усім займається мій тренер Світлана Колеснікова. Зараз вже почалися ремонт, адаптування нашого залу. Адже він не те що трішки не підходить, він взагалі не підходить, адже це підвальне приміщення зі сходами.
Чим любите займатися, крім фехтування на шаблях?
Писав вірші, поки не одружився зі своєю жінкою(посміхається). Тепер щось не пишуться. Люблю футбольні матчі «Карпат», вважаю себе їхнім фанатом.
А взагалі ядобрий сім’янин. Дуже щасливий, коли маю вільний час, щоб провести його з близькими мені людьми. Люблю щось робити своїми руками. Правда, зараз не дуже маю на це час. Хочу навчитися грати на гітарі.
Фехтувальники – це люди, які повинні вміти грати в шахи і в преферанс, повинні читати. Я люблю читати книги, особливо історичні. У кінотеатри ходимо з дружиною на сучасні мультфільми та комедійні фільми.
Чи готові до нових випробувань? І що ставите за ціль?
Планую і хочу до Токіо у 2020 році. Буду на повну готуватися і надіятися, що вдасться туди потрапити і я зможу поборотися за призове місце. Готовий до нових випробувань, це мене мотивує, а такі перемоги надихають ще більше. Адже залізти на Говерлу добре, а втриматися ще краще. Я отримав другу вищу освіту в Львівському державному університеті фізичної культури і, ймовірно, колись у майбутньому зможу працювати як тренер. А основна моя робота – Львівська політехніка, де я викладаю, і це мені імпонує.
P.S. Ну, а нам залишається вірити та підтримувати Андрія у всіх його починаннях.