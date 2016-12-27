Пленарне засідання Львівської міськради, звіт Синютки і Садового
У понеділок, 26 грудня, депутати Львівської міськради продовжили пленарне засідання від 22 грудня.
Інформує 0.32.
Вчора депутати міськради ряд важливих ухвал. Так, вони прийняли ухвалу “Про врегулювання питання поводження з відходами на території промзони заводу “Львівсільмаш” на вулиці Шевченка”.
Ще одне важливе рішення, яке прийняли депутати міської ради - погодили перелік об’єктів, видатки на які наступного року проводитимуть за рахунок коштів бюджету розвитку Львова.
А поки учора тривало засідання Львівської міськради, голова Львівської ОДА Олег Синютка прозвітував про роботу у 2016 році.
Під час прес-конференції він розповів, що наступного року у Львівській області можуть запровадити монетизацію пільгових перевезень, а прийом заявок від компаній, які хочуть побудувати на Львівщині сміттєпереробний завод, триватиме до середини лютого.
Також Синютка зазначив, що Львівщина заощадила 290 млн гривень, використовуючи систему державних закупівель і за рік на Львівщині відкрили понад 50 нових підприємств.
У понеділок не лише Синютка, а й міський голова Львова звітував про свою роботу. Він зустрівся із представниками громади міста. Що цікаво, про його публічний звіт ніхто не повідомляв завчасно, тому прийшли ті представники громади, яких запрошували. Звіт Садового проходив на території компанії SoftServe.
Під час свого звіту Садовий заявив, що міськрада уже має 5 різних пропозицій від населених пунктів поблизу Львова, які готові продати землю під новий сміттєвий полігон.
А ще впродовж тижня Львів має отримати 20 нових автобусів від «Електрону».
Також мер коротко розповів про роботу міської ради у різних напрямках життєдіяльності міста, відповідно до прописаних у програмі «Львів 2020» планів.