У Львівському університеті приготували понад 2 000 вареників для учасників АТО
27 грудня 2016 року, працівники та студенти Львівського національного університету імені Івана Франка передадуть у зону проведення АТО найнеобхідніші медикаменти, а також продукти харчування та солодощі.
Інформує Справжня Варта – Львів.
Зокрема, напередодні Новорічних та Різдвяних свят, 26 грудня, працівники та студенти Університету власноруч приготували понад 2 000 вареників, які уже завтра відправлять бійцям у зону АТО. Разом із продуктами харчування для потреб військових передадуть також медикаменти, закуплені за кошти, зібрані серед студентів та викладачів ЛНУ ім. Івана Франка.
Благодійну акцію організовано з ініціативи працівників та студентів Львівського національного університету імені Івана Франка. Зокрема, до її проведення долучився доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту економічного факультету Богдан Гнатківський, який донедавна захищав територіальну цілісність нашої держави у протистоянні з російським агресором на сході України.
Передання продовольства та медикаментів відбудеться о 13.00 у внутрішньому дворику головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка.