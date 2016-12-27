Абетка для дорослих
Скучаєш за тим життям, що було раніше? – поцікавилася я у своєї приятельки.
-Життя одне. Обставини різні, – відповіла вона мені. І у нових обставинах буду дотримуватися вже інструкцій із твоєї книги.
Йдеться про книгу «Must have сезону, або Новий погляд на шлюбну угоду», яка вперше була представлена читачам на 23 Форумі видавців у Львові в цьому році.
Незважаючи на те, що з моменту першої презентації минуло не так багато часу, вже зараз багато хто погоджується, що дана книга є своєрідною «абеткою для дорослих». На мій погляд, це визначення найбільш точне, адже мова в книзі йде про угоди і домовленості між чоловіком і жінкою на різних етапах їхніх стосунків. І йдеться не тільки про шлюбну угоду, незважаючи на те, що саме така угода була винесена у назву книги. І це невипадково. У книзі шлюбна угода буквально «препарується», щоб подивитися на неї по-новому. Крім того, виявилося: існує як мінімум 4 цілі укладення такої угоди.
Але перш ніж у пари з’явиться можливість укласти шлюбну угоду, яка б мета не переслідувалася, пара ця, наприклад, може влаштувати собі «пробу пера» у вигляді спільного проживання без реєстрації шлюбу (так званий «цивільний шлюб»). Останнім часом даний «шлюб» став ледь не нормою, адже багато хто не те що не знає, а навіть не замислюється про правові наслідки такого співжиття. На жаль, хибний погляд іноді може призвести до сумного фіналу, особливо коли йдеться про виплату боргів, «нажитих» під час «цивільного шлюбу». Так, поділу підлягають не лише активи, а й пасиви, і не лише в законних шлюбах, а й у «цивільних». Книга містить велику кількість реальних історій на цю тему з детальним юридичним аналізом.
Історія про те, як молодий чоловік намагався перекласти обов’язки з виплати власного боргу на батьків своєї дівчини, набрала декілька десятків тисяч переглядів у моєму блогу на «Обозреватель». Думаю, така популярність цієї публікації зумовлювалася актуальністю проблеми. Саме тому я вирішила розповісти її ще раз на сторінках журналу «РІА-Україна».
«Він звик жити на широку ногу, але, оскільки фінанси частенько «співали романси», а планку знижувати не хотілося, доводилося постійно брати у борг. Вродливе обличчя, чесні очі, ідеально відрепетирувана міміка, правильна і переконлива мова – все це було арсеналом молодого чоловіка у момент позичення грошей. Йому рідко хто відмовляв. Можливо, через незначні суми, можливо, через дотримання домовленостей із повернення боргу з його боку. Але, як мовиться, апетит приходить під час їжі.
Вони познайомилися, і він у властивій йому манері захотів справити враження, тому відправився по вже торованому шляху.
Згодом вони стали жити «цивільним шлюбом», але для підтримання свого «статусу» оформлення боргових розписок він поставив на потік. В якусь мить чоловік почав розуміти, що вже пройшов точку неповернення. Проте так не хотілося зізнаватися! Адже був комфортний побут, доступний секс…
Однак таємне все ж стало явним. Вона дізналася про борги. Намагалася зрозуміти, можливо, пробачити. І десь «у глибині душі» була вже готова йти з речами на вихід. Але те, що трапилося далі, для неї стало великою несподіванкою.
Він попросив погасити за неї борг, мотивуючи тим, що у неї заможні батьки, які можуть їй дати грошей. Вона відповіла відмовою, щиро вважаючи, що не має до боргів ніякого стосунку. Вона знала про його пристрасть до щотижневого більярду, і за її внутрішнім відчуттям він там залишав чималі гроші.
Після обговорення даного питання на підвищених тонах вона з’їхала до своїх батьків.
Але яким же було її здивування, коли вона одержала повістку до суду. Не здогадуєтеся, у зв’язку з чим? Саме так! Він звернувся в суд із заявою про визнання юридичного факту спільного проживання без реєстрації шлюбу. Для чого йому це потрібно? – спитаєте ви. Правильно: для того, щоб розділити майно. Нажите при спільному проживанні без реєстрації шлюбу. І ось він – момент істини! При розділі майна діляться не лише активи (яких і не було), а й пасиви, тобто борги. Але для того, щоб досягнути бажаного результату, необхідно було зробити перший крок і встановити юридичний факт.
Проконсультувавшись із юристом і розуміючи, де «законним» шляхом молодий чоловік може одержати засоби на погашення своїх боргів, він вибрав саме цей шлях – судовий.
На щастя, для дівчини все закінчилося добре. Адвокати ніколи нікому ще не завадили. Але перший процес по встановленню факту довелося пройти до кінця й одержати рішення суду про те, що вони справді жили однією сім’єю без реєстрації шлюбу з усіма випливаючими наслідками відносно статусу майна, до якого також відносяться і борги (загальне спільне майно). Вже в наступному процесі, предметом якого був розподіл боргів, її адвокати довели, що позика (будь-яка боргова розписка – це угода позики) укладалися не в інтересах сім’ї, незважаючи на те, що дівчина не працювала, а тому вона не може нести солідарну відповідальність із боржником з повернення грошей. Поясню. Якщо би не вдалося довести, що гроші бралися у борг не в інтересах сім’ї, він і вона незалежно один від одного відповідали би за цими боргами. Його кредитори мали би право пред’являти вимоги і до нього, і до неї доти, доки борги не будуть погашені. І не просто пред’являти вимоги, а в судовому порядку стягувати ці борги з урахуванням інфляційних втрат і 3% річних, це як мінімум.
Але, як мовиться, з точки зору «економіки» захист своїх інтересів із залученням адвокатів є ефективним тільки при більш чи менш значних сумах. Під час прийняття рішення залучити адвокатів необхідно, для вашого ж морального спокою, щоб сума боргу перевищувала розмір гонорару адвокатів. Інакше відсутнім є «економічний інтерес». Якщо сума боргу незначна, її простіше заплатити, ніж втягуватися у судові справи й на довгі місяці прирікати себе на моральні страждання. Але у будь-якому випадку це право вибору. Можливо, ви просто захочете «з принципу» в судовому порядку показати такому горе-чоловіку, що він ніхто і ніщо. Таке теж трапляється.
Найпростіше у таких ситуаціях, навіть коли ви не підозрюєте, що ваша «половинка» живе в борг, укласти угоду про правовий статус майна, нажитого у процесі спільного проживання без реєстрації шлюбу. Це прямо передбачено законодавством, і про таку угоду докладно розповідається у книзі. По суті така угода аналогічна шлюбній, але укладається вона і діє до реєстрації шлюбу. Тоді в угоді можна встановити, хто та за якими боргами несе відповідальність, й визначити це особистим зобов’язанням того, хто бере у борг. І, напевно, це основне на даній стадії. Адже молода «сім’я» навряд чи буде зразу купувати дорогі активи, на які ще не заробила. На цій стадії, якщо ж активи і з’являються, то за рахунок батьків. Але вони, навчені життям, потурбуються про те, щоб зберегти все у своїй сім’ї. Способів є безліч.
Підбиваючи підсумки, скажу коротко: при вступі в «цивільний шлюб» укладайте угоди і спіть спокійно. І нехай вас не мучать докори сумління з цього приводу, такі як: незручно, у нас же романтика, треба довіряти один одному і т.д. Добре, якщо всі почуття, які були на старті, такими ж і залишаться й у кінці шляху ви почуєте довгоочікуване «Ти вийдеш за мене?» А якщо у звичку увійде тільки «комфортний побут, доступний секс»? Ви ж знаєте: звичка – то друга натура».