У 2017-му році відреставрують найстарішу церкву Львова
На реставрацію Миколаївської церкви, що на вул. Хмельницького, 28, витратять майже 3 мільйони гривень.
Інформує Tvoemisto.tv.
Управління охорони історичного середовища Львівської міської ради у 2017-му році отримає 17 млн. грн на реставрацію та ремонти архітектурних пам’яток. Як інформує прес-служба ЛМР, найдорожчим проектом, який фінансуватимуть з цієї суми, є реставрація храму святого Миколая, що на вул. Хмельницького, 28. На ремонт найстарішої церкви Львова витратять 2,7 млн грн.
Додамо, нещодавно управління охорони історичного середовища Львівської міської ради уклало угоду про капітальний ремонт храму св. Миколая. Основні роботи проведуть на даху храму та дзвіниці. Тут не лише проведуть заміну крокв, але здійснять роботи з вогнезахисту. Згідно з технічною документацією, храм обладнають системою блискавкозахисту. Крім того, проведуть ремонт дощової та дренажної каналізації.
Довідка. Найстаріша пам’ятка монументальної архітектури міста, яка дає певне уявлення про характер давньоруського будівництва, – це Миколаївська церква. Припускають, що саме вона була родинною усипальницею князів. Збудували її під горою Будельницею на колишньому Волинському тракті. Після пожеж, частих грабунків та інших негараздів від споруди княжої доби лишилися лише деякі фрагменти стін.