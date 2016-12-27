У Львові відкрили виставку Уляни Нищук, присвячену різдвяним традиціям
Щороку у Львові відбувається святковий мистецький марафон «Від Романа до Йордана». У цей час у багатьох закладах Львова влаштовують тематичні Різдвяні виставки, щоб вшанувати традиції та створити по-справжньому святкову атмосферу. Львівська свічкова мануфактура не стала винятком та вже другий рік поспіль організовує виставки львівських митців. Цього року свої роботи для експозиції презентувала Уляна Нищук.
Про це повідомляє Гал-info.
Уляна Нищук – відома львівська художниця, авторка низки персональних виставок та учасниця понад 20 виставок у рідному місті та Києві. На різдвяній виставці у Львівській свічковій мануфактурі художниця презентувала авторські ікони, виконані з використанням різних матеріалів: дошка, левкас, темпера, акрил, золочення.
«На мою думку, виставки такої тематики покликані відродити візуальні образи Різдва і нагадати суть самого свята. Різдво – це не свято ялинки чи подарунків. Це насправді свято народження Ісуса Христа, одне з найбільших християнських свят. Завданням цього проекту є нагадати давню традицію святкування Різдва, показати її через мистецтво, надихнути людей до святкування та молитви», – розповіла художниця Уляна Нищук.
Зазначимо, що виставку у Львівській свічковій мануфактурі також приурочено Адвенту. «Однією з найвідоміших традицій, що стосуються Адвенту, є «віночок Адвенту» — вінок з ялинкових гілок, в який вплетені чотири свічки. У першу неділю запалюється одна свічка, у другу — дві і так далі, тобто з кожним днем стає все світліше. Остання, четверта свічка, урочисто запалюється у Різдвяний вечір», – повідомляють організатори.
Тож запрошуємо усіх відвідати виставку у Львівський свічковій мануфактурі, надихнутися святковим настроєм та придбати тематичні свічки до Різдвяного столу!