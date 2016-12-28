8 У Львові створять креативний простір для людей кіноіндустрії
Приміщення колишнього кінотеатру на вулиці Богдана Хмельницького,11 віддадуть інвестору за умови, що той створить там коворкінг для людей кіноіндустрії.
Інформує Tvoemisto.tv.
26 грудня Львівська міська рада затвердила перелік об’єктів для залучення інвестицій. Зокрема, інвесторів шукатимуть для створення на вулиці Богдана Хмельницького, 11 культурно-розважального навчального закладу «Театр «Музей кіно». Як пояснила Tvoemisto.tv Ольга Сивак, начальниця управління зовнішньоекономічних відносин та інвестицій ЛМР, йдеться про приміщення колишнього «Кінотеатру ім. Б. Хмельницького».
«Приміщення розташоване у гарній локації, але воно перебуває в жахливому стані. Ми б хотіли там облаштувати інтерактивний культурний простір, присвячений кіно. Це є символічно, оскільки там колись функціонував театр. Окрім того місто має амбіції створити простір для людей дотичних до кіноіндустрії. Недавно у Львові були зйомки індійського фільму, у 2017-му до нас знову приїде знімальна група, яка зніматиме цілий детектив у стилі 60-х років. Ці люди повинні мати простір для спілкування і співпраці», – зазначила Ольга Сивак.
За її словами, в умовах інвестиційного конкурсу буде прописано, що інвестор зобов’язується зберегти інтеліґентну спеціалізацію цього приміщення, пов’язану з кіно. «Там може бути і ресторанна частина, щоб люди мали змогу спілкуватися за кавою чи обідом. Також заплановано облаштувати приміщення орієнтовно на 100 людей для перегляду фільмів, майстер-класів тощо», – повідомила начальниця управління зовнішньоекономічних відносин та інвестицій ЛМР.
Зараз в управлінні зовнішньоекономічних відносин та інвестицій працюють над технічними умовами та вимогами до інвестора. Наступний крок – оголошення інвестиційного конкурсу. За словами Ольги Сивак, у кращому випадку проект вдасться цілком зреалізувати у 2018 році.
Додамо, у будинку за сучасною адресою вулиця Богдана Хмельницького, 11 діяв кінотеатр зі зміною назв і власників: «Сфінкс» (1913–1918, 1926–1933), «Мева» (1933, 1941–1944), «Адрія» (1933–1939), «Кінотеатр ім. 17 Вересня» (1946–1949). З 1949 р. він називався «Кінотеатр ім. Б. Хмельницького». У 1990-х рр. основу репертуару складали стрічки індійського виробництва. У 2007 р. Львівська міська рада ухвалила рішення про ліквідацію Державного комунального підприємства «Кінотеатр ім. Б. Хмельницького».