Львів’яни перемогли на чемпіонаті світу зі швидких шахів
Львівський гросмейстер Василь Іванчук здобув перемогу на чемпіонаті світу зі швидких шахів, що відбувався у місті Доха у Катарі. Про це повідомляє ZAXID.NET.
Як повідомляється, перед останнім 15-м туром п’ять учасників набрали по 10 очок, але Іванчук мав перевагу за додатковими показниками. В заключній партії львів’янин переміг Гранта Мелкумян з Вірменії і виграв за додатковими показниками.
Крім того, напередодні Василь Іванчук переміг у швидкій грі чемпіона світу з класичних шахів Магнуса Карлсена з Норвегії.
Львів’янка Анна Музичук також здобула перемогу в чемпіонаті серед жінок ще за тур до завершення. 28 грудня вона зіграла внічию із болгаркою Антоанеттою Стефановою, отримавши 0,5 балів. Відтак, у Анни Музичук загалом було 9 балів, а у її найближчої конкурентки росіянки Олександри Костенюк – 7,5.