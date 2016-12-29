На Львівщині на 40% зросте вартість проїзду у маршрутках
До 1 квітня 2017 року перевізники, які надають послуги з пасажирських перевезень у Львівській області, будуть возити пільговиків на тих умовах, які діють дотепер. Але після 1 квітня правила гри повинні змінитися. Про це сьогодні, 28 грудня, під час прес-конференції повідомив голова Асоціації перевізників Львівщини Іван Велійка, пише Depo.Львів.
Зараз є 26 пільгових категорій, які мають право на безкоштовний проїзд. Але в місцевих бюджетах, які би мали компенсувати цей проїзд перевізникам, грошей на наступний рік не передбачили.
“У нас були зустрічі з головою області Олегом Синюткою, який запевнив нас що з 1 квітня відбудеться монетизація пільг. І пільговики отримуватимуть адресну компенсацію. Це буде набагато краще, ніж зараз. Адже зараз є пільговики, які зловживають правом безкоштовного проїзду, а є й такі, які взагалі нікуди не їздять”, – каже він.
Що стосується перших трьох місяців наступного року, то перевізникам пообіцяли, що до кінця січня бюджети будуть переглянуті і гроші на відшкодування пільгових перевезень винайдуть.
“З 1 січня ми не плануємо ніяких змін в роботі. Упродовж 1 кварталу пільговиків будуть перевозити так, як і перевозили. Місцеві ради до 30 січня повинні визначитися з коштами, які будуть виплачені як компенсація. І органи соцзахисту повинні укласти договори з перевізниками”, – запевняє Іван Велійка.
Він зауважив, що майбутня монетизація пільг повинна зачепити тільки мешканців області.
“На сьогодні Львів є єдиним містом, яке передбачило у своєму бюджеті 20 млн гривень для компенсації. Проте зараз і у Львівській міськраді розглядають можливість заміни цієї компенсації на адресну допомогу”, – говорить голова Асоціації перевізників Львівщини.
За його словами, цю адресну допомогу для сплати за проїзд можуть нараховувати пільговикові на окремий рахунок або ж як доплату до пенсій.
Водночас перевізники, які працюють на міжміських та позаміських маршрутах Львівщини, попередили своїх пасажирів, що з 10 січня їх очікує підвищення проїзду на 30-40 відсотків.