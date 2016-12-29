Уряд затвердив розмір мінімальної стипендії
Кабінет Міністрів України затвердив виплату академічних стипендій студентам вищих навчальних закладів на підставі рейтингу та мінімальну стипендію на рівні 1,100 гривень із 2017 року, пише Інтерфакс.
Перший заступник міністра освіти і науки Володимир Ковтунець зазначив, що підставою для формування рейтингу буде успішність студентів, хоча роль відіграватимуть й інші чинники.
За його словами, мінімальний розмір стипендії становитиме 1,100 гривень, підвищеної – 1,600 гривень Також для окремих важливих спеціальностей розміри стипендій буде підвищено, зокрема, для вчителів математики, інформатики, природничих наук, деяких інженерних спеціальностей (гірнича та нафтогазова справа) – 1,400 гривень, а підвищена – 2,360 гривень.
В.Ковтунець також озвучив ідею, що в майбутньому в цій системі можна буде запровадити принцип позитивної дискримінації стосовно студентів з інвалідністю, щоб надавати їм додаткові бали для зайняття більш високих місць у рейтингу та збільшити їхні шанси на одержання академічних стипендій.
Рішення було ухвалено з умовою подальшого доопрацювання із зацікавленими відомствами.