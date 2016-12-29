Львів’ян запрошують на новорічну вечірку до Парку культури
У ніч з 31 грудня на 1 січня Парк культури спільно з «Радіо Люкс» організовує новорічну вечірку просто неба. З 22:00 до 3:00 відвідувачів зігріватимуть запальні хіти від ді-джеїв, смачні страви та напої на ярмарку, а також усі матимуть змогу виграти цінні призи в конкурсах. Про це повідомляє Захід.нет
Масове святкування Нового року у Парку культури організовують уже вдруге. Торік прийшло понад 7 тисяч людей, а цьогоріч очікують на більш ніж 10 тисяч відвідувачів, передає прес-служба Львівської міськради.
«Вдома? В клубі? На дачі? В горах? Ні, це все ти зробиш пізніше – під час довгих зимових вихідних. А головну новорічну ніч зустрічай там, де можна голосно співати, драйвово танцювати, смачно їсти і отримувати призи у веселих конкурсах! Ми приготували подарунки – СД з Різдвяною музикою, термогорнятка, термоси, селфі-палки та багато іншого… Цілий мішок призів! А знаючи наших ведучих – Тараса Вишню і Катю Дзигу – можете не сумніватись: бавитись і реготати будуть усі!» – запрошує програмний директор «Радіо Люкс» Марта Більська.
Докладніше з програмою святкування можна ознайомитися за посиланням, а також на сторінках у фейсбуці Парку культури та «Радіо Люкс».