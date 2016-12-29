Які вулиці Львова планують відремонтувати наступного року?
26 грудня міський голова Львова Андрій Садовий зустрівся з представниками громади міста, аби прозвітувати за роботу у 2016 році. Мер коротко розповів про роботу міської ради у різних напрямках життєдіяльності міста, відповідно до прописаних у програмі «Львів 2020» планів.
Зокрема, міський голова розповів ремонти та будівництво доріг, тролейбусних та трамвайних ліній, велосипедних доріжок. Про це повідомили у Справжня Варта – Львів .
“Ми є найбільшим партнером Європейського банку реконструкції та розвитку. Зараз до цієї нашої співпраці долучається Європейський інвестиційний банк. Нещодавно Банк прийняв рішення додатково інвестувати в економіку міста понад 80 млн євро. Мова йде про інвестиції на такі інфраструктурні проекти як повна реконструкція вул. Шевченка, і на це ми маємо живі кошти”, – повідомив Андрій Садовий.
Спільно з німцями у місті здійснюють проект по реконструкції вул. Бандери.
“Зараз ми спільно з нашими колегами з Лейпцига робимо проект по вул.Бандери і він буде максимально враховувати інтереси самих мешканців, так само, до речі, як ми робили по вул. Садовій. Мені дуже приємно, що цей проект був розроблений нашим комунальним підприємством – Інститутом просторового розвитку, який очолює Олег Шмід”, – сказав мер Львова.
Серед інших проектів — продовження ремонтних робіт на вул. Замарстинівській, перший етап – від вул.Гайдамацької до Липинського; добудувати вул. Ряшівську від перехрестя вул. Кульпарківська-Наукова до нового летовища; на вул. Вернадського продовжити трамвайний маршрут.
Також планують розвивати мережу велодоріжок:
“Хто б що не казав, але мета, яку ми перед собою поставили – до 2020 року збудувати 268 км велодоріжок – успішно виконується. В цьому році ми збудували 30 км велодоріжок і вже маємо в місті орієнтовно 100 км велодоріжок. Я дуже хочу, щоб велосипедна інфраструктура була інфраструктурою, щоб ми дійсно зв’язали все місто”, – поділився міський голова Андрій Садовий