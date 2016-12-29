Перед львівським університетом Франка хочуть збудувати підземний паркінг
Таку інформацію надав мер Львова Андрій Садовий під час зустрічі з громадськістю 26 грудня.
У ході зустрічі міський голова розповів про інфраструктурні проекти, які вже були зроблені у 2016 році та які планують реалізувати наступного року.
Про це повідомили Справжня Варта – Львів .
За словами Андрія Садового, одним із таких проектів стане будівництво підземної парковки перед Університетом, яку вимагають самі студенти:
“Ще один великий інфраструктурний проект, який ми будемо починати в наступному році, і тут є навіть певний тиск студентів ЛНУ ім.І.Франка,- будівництво підземного паркінгу на території під площею перед Університетом. Я думаю, що Університет їх і нас в цьому підтримає, бо це важливо для міста. Можна зробити паркінг на 450-600 машин. Ми б хотіли в наступному році вже цей проект почати реалізовувати”, – зазначив міський голова Андрій Садовий.
Окрім цього, до кінця січня планують завершити тролейбусну лінію до нового летовища.
“Домовились, що на цьому маршруті будуть їздити тільки нові наші тролейбуси: щоб людина, яка приїжджає до Львова, чи львів’яни могли нормально доїхати до центру нашого міста”, – розповів мер міста.
У підсумку очільник Львова зазначив, що місто займає першість в Україні по відновлених трамвайних коліях:
“Якщо порахувати скільки ми поремонтували трамвайних колій в місті, то, я думаю, це на порядок більше, ніж всі трамвайні колії, зремонтовані в Україні. От приїжджав мер Маріуполя, казав, що вони розбирають трамвайні колії, бо нема за що ремонтувати. А ми будуємо. Я гордий, коли на ці колії виїжджають наші львівські трамваї. У нас їх є 9, у Києві – тільки 2. У наступному році ми хочемо замовити ще 7 нових трамваїв, бо це дуже круто, це показує потенціал міста”, – висловився Андрій Садовий.