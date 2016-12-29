Туристів закликають утриматися від походів у гори на Львівщині
Через ймовірність сходження лавин у Карпатах в межах Львівської області туристів закликають утриматися від походів у гори до покращення синоптичної ситуації та дослухатися до порад рятувальників, повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.
Повідомляє Zaxid.net.
Як інформує Львівський регіональний центр з гідрометеорології, упродовж 29-30 грудня через значне накопичення снiгу у горах на Львiвщині очiкується третій (значний) рiвень лавинної небезпеки.
Помітивши лавину, туристи повинні скинути рюкзаки, розпустити кінці лавинних шнурів і спробувати втекти убік. А якщо це не вдалося, спробувати утриматися на її поверхні.
ДСНС у Львівській області зазначає, що перша допомога засипаним лавиною полягає в тому, щоб витягнути постраждалих зі снігу, зробити їм штучне дихання і після здійснення домедичних заходів і накладення шин на ушкоджені місця транспортувати до лікарні.
До слова, 27 грудня у Славському рятувальники допомогли двом туристам, які травмувалися під час катання на лижній трасі Тростян та Високий Верх ТК «Захар Беркут».
Одна із травмованих жінок отримала ушкодження носа, рятувальники за допомогою снігохода спустили жінку із гори та передали медикам. Інша травмована 44-річна мешканка Ізраїлю травмувала ногу. Рятувальники за допомогою ак’ї спустили жінку із схилу і передали медикам.