Новий рік просто неба: три локації, де львів’яни можуть зустрічати 2017 рік
До Нового року залишилося три дні . Ідеї для святкування під відкритим небом.
Повідомляє Tvoemisto.tv.
Вечірка на площі Ринок
Уперше цього року львів’яни та гості міста матимуть змогу зустріти прийдешній рік разом на площі Ринок. Там із 23:00 години 31 грудня до 01:00 години 1 січня відбуватиметься святкування. Як розповіла арт-директорка компанії «Львівські ярмарки» Ольги Гренюх, зазначеного часу працюватиме різдвяний ярмарок, музичний супровід забезпечуватиме ді-джей, який, фактично, і буде ведучим вечора.
Родзинкою святкування стане 3D-мапінг на старовинних кам’яницях. «Шоу розпочнеться маленьким розігрівом, далі ми зустрінемо Новий рік і з 00:00 до 01:00, ми будемо проводити вечірку і всі візуальні ефекти будуть зображені в 3D. Усім охочим роздадуть спеціальні окуляри і кожен зможе побачити зі сторони балкону міського голови шоу. Якщо хтось матиме бажання провести відлік перед Новим роком в центральній частині міста на площі Ринок, то це буде ідеальне місце», – додав Альберт Врубель, медіахудожник, автор світлових інсталяцій. На час святкування на площі Ринок посилять охорону.
Святкування у Парку культури
Святкування Нового року відбудуться і в Парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького. Серед розваг – драйвова музика від ді-джеїв та смаколики на ярмарку. Також кожен охочий зможе взяти участь конкурсах і виграти призи.
«Вже третій рік поспіль Парк культури долучається до зимових святкувань в місті. Торік ми вперше проводили Новорічну вечірку просто неба. Було дуже багато відвідувачів, були гарні відгуки. Відповідно, цього року буде вдруге. Цьогорічна вечірка відбудеться більш масштабно. Готуємо декілька сюрпризів», – відзначила Христина Мисак, заступник директора з питань розвитку Парку культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького. Забави у парку розпочнуться о 22:00 годині 31-го грудня і закінчаться о 03:00 годині 1-го січня.
Ніч біля головної ялинки Львова
У Новорічну ніч традиційно біля головної ялинки перед Оперним театром збираються львів’яни та гості міста, щоб спільно зустріти 2017-й. Цей рік не буде винятком і всіх, хто не знає де і з ким чекати на вогняного півня, запрошують до головної ялинки. Однак львів’ян просять не брати зі собою піротехніки, яка у місті заборонена із 2015-го року.
Нагадаємо, на Новий рік та Різдво трамваї у Львові курсуватимуть цілодобово.