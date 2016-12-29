На українське Різдво в польський Арламов
Польський готель “Арламов”, який знаходиться недалеко від Перемишля, запрошує українців відсвяткувати Різдвяні свята та підготував спеціальні акційні пропозиції.
Готель у якому є все для справжнього відпочинку. Чотиризірковий об’єкт, який знаходиться у серці карпат – Підкарпатському воєводстві, гміні Устрики Дольні. Готель Арламов розміщений на вершині гори (590 м над р. м.) в оточенні лісу Пущі Карпатської.
У Готелі**** ARŁAMÓW є 213 номерів, серед них 197 двомісних (разом із номерами для людей з особливими потребами) також 16 люксів, а також 2 президентські: одно-та дворівневі. У двох президентських люксах є окремі ліфти, з безпосереднім виходом у кімнати. Зі всіх номерів наші гості можуть милуватися прекрасними краєвидами гір, лісів і долин. А в добру погоду з вікон можна навіть побачити красиву панораму Високих Бескидів.pakietbozenarodzenieua
У Готелі **** ARŁAMÓW є три ресторани, які різняться не лише інтер’єром, але й також пропонованим меню. Готель пропонує відвідати кав’ярню, лоббі бар, нічний клуб, а також дві кліматичних деревяні корчми, які стануть ідеальним місцем для організації великих імпрез (до прикладу весіль у народному стилі).
Для гостей тут пропонують також найкращі умови для занять спортом. Ідеальне місце для навчання, ігор і Wellness. Саме тут можуть тренуватися і професійні спортивні команди, і любителі. Повнорозмірні поля для гандболу, баскетболу, міні-футболу та волейболу, площею 1400 м2 та трибуною для глядачів, криті та відкриті тенісні корти, сквош-корти, стіна для скелелазіння, тренажерний зал, фітнес-зал, два тири, стайні для коней, поле для гольфу, багатоцільові поля, мотузковий парк, гірськолижний курорт, настільний теніс, футбол, бадмінтон і багато іншого. Усі спортивні приміщення мають ідеальні санітарні та соціальні умови для своїх користувачів.
Готель має багато привабливих пропозицій у трьохрівневому комплексі SPA & Wellness. Індивідуальні гості, сім’ї та бізнес-групи знайдуть тут широкий спектр послуг і процедур, що повністю відновлять і розслаблаблять не лише тіло, але й розум. У SPA & Wellness є 14 процедурних кабінетів, внутрішній басейн з доріжками для плавання та водними розвагами, дитячий басейн, зовнішній басейн з підігрівом, джакузі, різні сауни (ароматична, парова та багато інших), баня, льодові та снігові печери. VIP SPA – окрема частина комплексу , яка задовольнить навіть найвимогливіших гостей готелю.
Це не тільки чудове і унікальне місце для відпочинку, але й один з найбільших і найсучасніших конференційних центрів Польщі. Конференції в горах це завжди виклик, за який ми охоче беремося. У конференцкомплексі є 4 функціональні зали із загальною площею 1487 м2, з можливістю поділу на 10 конференційних залів з різною облаштованою системою. Конференційний комплекс може вмістити до 1500 осіб. Вражає внутрішній двір – патіо під скляним дахом, площею 2288 м2. Тут можуть відбуватися великі конгреси, ярмарки, концерти, всілякі презентації і виставки, і навіть … боксерські бої. Готель також має 2 зали для виставок-ярмарків із загальною площею близько 2800 м2.
Унікальність готелю підтверджується і тим, що це єдиний з готелів у Польщі, що має власне летовище. Воно розташоване в 14 км їзди від готелю. Також комплекс має вертолітний майданчик. Розміри злітно-посадкової смуги аеропорту та асфальтна поверхня смуги дозволяє тут посадку як вертольотів, так і чартерних літаків з кількістю до 100 людей на борту. Летовище розташоване приблизно за 100 км від міжнародного аеропорту Жешова, звідки готель може забезпечити безпосередній трансфер.