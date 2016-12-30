15 сучасних фільмів, де Львів був знімальним майданчиком
Львів – кіногенічне місто. Тому не дивно, що його часто використовують як знімальний майданчик. Пропонуємо підбірку фільмів, які повністю або частково знімали у нашому місті упродовж 2010-2016-х років.
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ПОВНИЙ МЕТР
У ТЕМРЯВІ (ПОЛ. W CIEMNOŚCI, АНГЛ. IN DARKNESS)
Польсько-німецько-канадський драматичний фільм 2011-го року, режисерки Агнешки Голланд. Дія фільму відбувається у Львові в роки Другої світової війни. Сценарій, написаний канадським сценаристом Девідом Ф. Шамуном, і базується на книзі Роберта Маршала «В каналізаціях Львова. Героїчна історія про часи Голокосту», що у 1990-му році вийшла друком у США.
«У темряві» був номінований на премію Оскар як найкращий фільм іноземною мовою на 84 церемонії вручення.
ЛОМБАРД
Пригодницько-кримінальний фільм Любомира Левицького. Прем’єра в Україні відбулась 19-го вересня 2013-го року.
Місце дії відбувається в наші дні в абстрактному місті Лемберг. Картина складається з трьох сюжетних ліній, які хитро переплітаються між собою.
Головні герої – двоє лембергських хлопців, Марк і Яша (Денис Нікіфоров і Павло Піскун), добре знають вулицю і вміють отримувати від неї все, що треба для життя. Марка називають благородним бандитом, а Яша – навпаки, все вирішує за допомогою інтелекту. Пройшовши складні перипетії в юності, брати починають шукати стабільність. Саме у один з таких днів вони отримують звістку про спадок. Ним виявляється відомий в місті ломбард, а його власником є їхній рідний дядько Фелікс. Прийшовши в ломбард за своїм, хлопці отримують різку відсіч. Марк і Яша приймають рішення: будь-яким шляхом забрати спадок. Їхні погляди розходяться, і кожен придумує свій план…
КРЕДЕНС
Другий фільм українського кінорежисера Валентина Васяновича. Прем’єра фільму відбулася на 4-ому Одеському міжнародному кінофестивалі. У широкому прокаті з 23-го січня 2014-го року.
«Креденс» – це різдвяна казка, котра схожа на страшний сон. Для того щоб просто жити і займатись своєю справою, головному герою Оресту необхідно пройти неабиякі випробовування. Чому так влаштоване життя? Чи варто йти на компроміс з самим собою заради міфічних благ? Це головні питання, що турбують героя. Дія фільму відбувається у зимовому Львові.
#SELFIEPARTY
Український комедійний фільм, знятий Любомиром Левицьким. Прем’єра стрічки в Україні відбулась 31-го березня 2016-го року. Фільм розповідає про чотирьох друзів-студентів, які намагаються згадати події минулої ночі.
Зйомки фільму почались у жовтні 2015-го року і закінчились у грудні. Зйомки проходили у Львові, на території Львівського державного університету безпеки життєдіяльності та в селі Брюховичі.
ІВАН СИЛА
Український дитячий художній фільм режисера Віктора Андрієнка. Знятий за книгою Олександра Гавроша «Неймовірні пригоди Івана Сили, найдужчої людини світу». Прем’єра відбулася у вересні 2013-го року
Фільм «Іван Сила» оповідає незвичайну історію життя Івана Фірцака, який народився в червні 1899-го року в селі Білки Іршавського району на Закарпатті. У 18 років він став артистом чехословацького цирку і побував у 64 країнах світу, дивуючи всіх своїми перемогами.
Чемпіон Чехословаччини з важкої атлетики та боротьби, чемпіон Європи з культуризму. За неймовірну силу він отримав прізвисько Іван Сила – Кротон. Частково фільм знімали у Львові, також — в Ужгороді, Чернівцях та Києві.
КОРОТКИЙ МЕТР
ПЕРШИЙ ДЕНЬ (АНГЛ. FIRST DAY)
Український короткометражний фільм, присвячений «усім борцям за волю України». Стрічка відзнята у Львові. Прем’єра відбулась у Львові 8-го лютого 2015-го року.
Події фільму відбуваються у Львові, де проходять буремні події – створення ЗУНР, а потім виступ поляків проти неї. У вирі цих подій опинився молодий хлопець, який у зовсім юному віці постав перед складним вибором: по який бік є він.
МАР’ЯНА
Український короткометражний бойовик режисера Івана Федорича, знятий у 2013-му році. Події відбуваються у Львові. Знятий на сюжет пісні Джонні Кеша «A Boy Named Sue».
Залишивши йому жіноче ім’я, батько зник з його життя. Мар’яна через насмішки і знущання виробив принцип – нікому не дозволяти образити себе. Проте це кредо і наразило його на смертельну небезпеку…
ДОТОРКНИСЬ І ПОБАЧ
Український короткометражний фільм-драма режисера Тараса Дроня, знятий в 2013-му році. Офіційна презентація фільму відбулася 24-го червня 2013-го року в кінотеатрі ім. Довженка у Львові, хоча за два тижні до неї стрічка випадково потрапила в інтернет.
Сумна історія маленької дівчинки, прекрасного янголятка, улюбленої донечки батьків, які з останніх сил намагаються знайти гроші на лікування сліпої від народження дитини. І коли здається, що надії вже немає, що в цьому світі панує сухість, байдужість та егоїзм, допомога приходить з найменш очікуваного боку.
ЯНГОЛИ ПОМИРАЮТЬ НА СВІТАНКУ
Короткометражний фільм Ярослава Турківського, знято у Львові у 2014-му році.
На ранковому сумному стадіоні сидить молодий чоловік. Дорогий костюм, червоні очі, невиспане обличчя, пляшка віскі. Ліворуч лежить пістолет, праворуч – капсула з таблеткою. Останній бездумний вчинок ставить під удар його життя і життя його рідних. Який вибір він зробить цього разу? Хто насправді вирішує наші долі та чи можемо ми виправити помилки минулого?
РОТАЦІЇ
Фільм про сучасний Львів за мотивами поезії Богдана-Ігоря Антонича. Режисером фільму виступив Іван Федорич. Прем’єра відбулася у 2014-му році.
LVIV.NAKED
Одна із короткометражок про нетуристичний та небанальний Львів, створена в рамках Майстерні міста-2014. Режисерка – Ліля Тимошенко.
ДОКУМЕНТАЛЬНЕ КІНО
ЛЕГІОН. ХРОНІКА УКРАЇНСЬКОЇ ГАЛИЦЬКОЇ АРМІЇ 1918-1919
Документально-ігровий фільм українського режисера Тараса Химича. Прем’єра – 1-го листопада 2015-го року.
Це перший в Україні документальний фільм з використанням найсучасніших технологій у форматі 4K. До роботи над фільмом долучилися ветерани АТО, військові, а також клуби з реконструкції. З постановкою військових сцен допоміг ветеран АТО Володимир Правосудов, а також Військово Історичний Клуб «Повстанець» (місто Київ). Ініціатором створення фільму є громадська організація «Українська Галицька Асамблея», у рамках проекту documentary.org.ua. Процес створення фільму тривав 15 місяців.
ЗОЛОТИЙ ВЕРЕСЕНЬ. ХРОНІКА ГАЛИЧИНИ 1939-1941
Український документальний кінофільм 2010-го року, поставлений режисером Тарасом Химичем і продюсером Тарасом Чолієм. У головних ролях – Галина Далявська, Юрій Хвостенко, Лев Рега, Володимир Правосудов та Наталя Лісова, в епізодах знімався Віктор Гурняк. Фільм був випущений студією «Invert pictures» на замовлення Західноукраїнського Центру історичних досліджень. Над створенням стрічки працювали і професійні музиканти – Андріана, гурт «Піккардійська Терція».
VARTA1, ЛЬВІВ, УКРАЇНА
Документальний фільм Юрія Грицини, прем’єра відбулася у 2015-му році.
Ця стрічка – приклад експериментальної документалістики, що демонструє пошуки нової кіномови серед молодих українських режисерів. Фільм використовує записи радіопереговорів автомобільних патрулів активістів Львова під час Євромайдану, щоб краще зрозуміти природу революції.
На березневому фестивалі Docudays UA фільм отримав спеціальну відзнаку. Також став володарем призу Міжнародної федерації кінопреси (FIPRESCI) як найкращий український повнометражний фільм на Одеському міжнародному кінофестивалі.
МУЗИЧНЕ КІНО
МАДЕМУАЗЕЛЬ ЖИВАГО
З травня по липень 2010-го року в Україні відбувалися зйомки музичного фільму «Мадемуазель Живаго», в основі якого – 9 поєднаних між собою кіноновел на пісні Лари Фабіан, дія яких відбувається й в XIX-му столітті, і в часи Другої світової війни, у наш час і в далекому майбутньому.
Головна героїня всіх новел – жінка, роль якої виконала Фабіан. Автор музики і продюсер фільму – російський композитор Ігор Крутой. Режисер – український кліпмейкер Алан Бадоєв. Зйомки картини почалися у Львові 20-го травня 2010-го року, а пізніше перемістилися в інші міста України. Створюючи фільм «Мадемуазель Живаго», знімальна група також побувала у Франції та Новій Зеландії.