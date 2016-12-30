Завтра у Львові відкриють міст на Городоцькій
Відновлення руху на ділянці, яку ремонтують від червня цього року, планували сьогодні, 30 грудня. Але підрядник каже, що робітники ще не впоралися з усією роботою.
Як повідомив Tvoemisto.tv керівник із підрядних робіт ТзОВ «Західтрансбуд» Зиновій Дац, найімовірніше відкриття руху відбудеться завтра, 31 грудня.
«Наразі робітники ще облаштовують бар’єрні та перильні огородження, розмітку, встановлюють необхідні знаки», – каже Зиновій Дац.
Також, за його словами, вдалося завершити не усі роботи: «Ми на наступний рік переносимо влаштування верхнього шару покриття, бо погодні умови не дозволяють зараз це зробити якісно. Весною роботи відновлять і рух знову перекриватимуть».
Додамо, в результаті ремонтних робіт проїзну частину дороги розширили до 4-х смуг на вулиці Городоцькій на ділянці від Хлібзаводу до вулиці Сяйво. Попередньо міст планували відремонтувати до 1 жовтня цього року.