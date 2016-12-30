Найзагадковіший палац Києва
Ми продовжуємо знайомити читачів з історією старовинних особняків Києва, доступ до яких закритий для відвідувачів. На цей раз прогуляємося по залах стародавнього Кловського палацу (вул. Орлика, 4), де зараз розташований Верховний суд України.
Інформував Turystam.in.ua.
До речі, при ВСУ діє музей, де можна побачити мантії і нагрудні знаки суддів різних епох. Записатися на екскурсію можна, написавши на електронну адресу, вказану на сайті ВСУ.
Кловський палац – багатостраждальний. Він горів від блискавок, в його стінах був госпіталь для офіцерів, склад, гімназія, училище. Тут розташовувалися різні інститути, музеї.
У 2009 році, переживши шестирічний ремонт, він став Палацом правосуддя. У холі музею відображена тема Вічності. На стелі зображені пейзажі зими, весни, літа і осені.
У музеї – найшикарніші зали. На першому – зал для конференцій – виконаний в ніжних тонах. Стіни прикрашені голубами – символами світу і снопами пшениці. Будівля опалюється паровим опаленням, печі не збереглися, в цьому залі встановлено штучний камін.
До речі, в 1809 році в димохід палацу влучила блискавка, спалахнула пожежа, і будівля сильно постраждала. А коли в 1811 році майже повністю згорів Поділ, біля палацу кияни навіть жили табором, боячись повертатися додому. Меблі в залах суду зроблені на київській фабриці, в стилі бароко.
На другий поверх ведуть сходи Чесноти. Тут на стелі символічно зображені Віра, Надія і Милосердя.
Палац побудований на землі Києво-Печерської лаври. Поруч з символами – зал пленумів, розрахований на 220 місць. Для створення куполоподібної стелі, прикрашеної люстрою, довелося зменшити дах палацу. На стінах – символи держави: герби України різних віків.
Тут приймаються важливі рішення. Судді голосують таємно, картками (в цьому залі двічі обирали главу ВСУ). А за часів музею історії Києва тут була виставка, присвячена аварії на ЧАЕС.
Не менш красивий і зал судових засідань. Він прикрашений ліпниною у вигляді соняшників і кораблів, і виконаний у світлих тонах. Зберегли давню кладку і стіни палацу, на неї можна подивитися в підвалі і доторкнутися до старовини.