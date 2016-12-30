Стипендії будуть не менш як у 40% студентів – Гройсман
Розмір стипендій у новому році збільшиться, а це має мотивувати студентів до успіхів у навчанні та підтримувати якість знань.
Таку думку висловив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у Фейсбуці.
«Ще раз наголошую, система стипендій повинна мотивувати студентів до успіхів у навчанні та підтримувати якість знань. Вже з лютого 2017 року академічні стипендії будуть виплачуватись у нових розмірах. Мінімальна академічна стипендія буде складати 1100 грн, для окремих спеціальностей – 1400 грн, для відмінників – 1600 грн, для відмінників окремих спеціальностей – 2360 грн», – написав Гройсман.
Прем’єр-міністр нагадав про те, що минулого тижня зустрічався зі студентами КПІ, які підняли питання стипендій. Після цього на виконання доручення Гройсмана відбулася зустріч представників студентської спільноти з міністром соціальної політики Андрієм Ревою та представниками Міністерства освіти і науки України.
«Під час обговорення сторони попередньо домовилися зафіксувати на рівні постанови Кабінету міністрів України процент студентів, які будуть мати право на отримання академічної стипендії: не менше 40-45%», – повідомив Гройсман.