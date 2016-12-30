Львів’яни відзначили сторіччя “Щедрика”
30.12.2016 | Новини
Сьогодні, 30 грудня, у аеропорті Львова три сотні вокалістів організували флешмоб присвячений 100-річчю колядки “Щедрик”. “300 професійних вокалістів зібрались разом, щоб заспівати найвідомішу різдвяну колядку у світі”, – повідомляє сайт “Еспресо”.
100-річчя українського “Щедрика” вшанували студенти шести музикальних студенських хорів Львова.
Про проведення флешмобу було повідомлено завчасно, проте для багатьох пасажирів це стало приємним сюрпризом.
Вокалісти під керівництвом хормейстера Оксани Долішної виконали “Щедрик”, наповнивши приміщення аеропорту святковою атмосферою.
Присутні із захопленням слухати колядку та записували діцство на відео.