На свята у Львові очікують 500 тисяч туристів
31.12.2016 | Новини
В управлінні туризму Львівської міської ради розповіли про туристичні прогнози на цьогорічні свята.
“Очікуємо, що на період Різдвяних свят до Львова приїде близько 500 тисяч гостей, а 65% з них – мешканці різних міст України”, – повідомили в управлінні.
Враховуючи очікувану кількість гостей, в центрі міста будуть встановленні додаткові смітники.
За інформацією Галицької районної адміністрації, щороку після новорічної ночі з пр. Свободи вивозять 5 машин сміття. Особливо мешканців та гостей міста просять не розбивати на вулиці пляшки та інші скляні вироби.