Переглянути
Найсвіжіший номер
журналу "РІА-Україна"!

На свята у Львові очікують 500 тисяч туристів

31.12.2016 | Новини

В управлінні туризму Львівської міської ради розповіли про туристичні прогнози на цьогорічні свята.

“Очікуємо, що на період Різдвяних свят до Львова приїде близько 500 тисяч гостей, а 65% з них – мешканці різних міст України”, – повідомили в управлінні.

Враховуючи очікувану кількість гостей, в центрі міста будуть встановленні додаткові смітники.

За інформацією Галицької районної адміністрації, щороку після новорічної ночі з пр. Свободи вивозять 5 машин сміття. Особливо мешканців та гостей міста просять не розбивати на вулиці пляшки та інші скляні вироби.

 

Подібні записи