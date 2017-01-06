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На Львівщині пройде чемпіонат України з лижних перегонів

06.01.2017 | Анонси

Упродовж 7-13 січня у Сколівському районі триватиме чемпіонат України з лижних гонок, а упродовж 14-18 січня — чемпіонат України серед юнаків та дівчат із лижних гонок.

Про це повідомляє Дивись.info.

Змагання проходитимуть на Навчально-спортивній базі зимових видів спорту «Тисовець» Міністерства оборони України. Про це повідомили в управлінні фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації.

Програма  змагань чемпіонату Українисеред дорослих:

7 січня – офіційне тренування;

8 січня – гонка класичний стиль (чоловіки – 10 км, жінки – 5км);

9 січня – гонка вільний стиль (чоловіки – 15км, жінки – 10км);

10 січня — офіційне тренування;

11 січня — гонка класичний стиль, масовий старт (чоловіки – 30 км, жінки – 15 км);

12 січня — офіційне тренування;

13 січня — естафети: чоловіки — 4 х 10 км, жінки —4 х 5 км.

Програма змагань чемпіонату України серед юнаків та дівчат:

14 січня —офіційне тренування;

15 січня — гонка класичний стиль;

16 січня — гонка вільний  стиль;

17 січня — офіційне тренування;

18 січня — комбіновані естафети.

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