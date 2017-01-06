На Львівщині пройде чемпіонат України з лижних перегонів
Упродовж 7-13 січня у Сколівському районі триватиме чемпіонат України з лижних гонок, а упродовж 14-18 січня — чемпіонат України серед юнаків та дівчат із лижних гонок.
Про це повідомляє Дивись.info.
Змагання проходитимуть на Навчально-спортивній базі зимових видів спорту «Тисовець» Міністерства оборони України. Про це повідомили в управлінні фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації.
Програма змагань чемпіонату Українисеред дорослих:
7 січня – офіційне тренування;
8 січня – гонка класичний стиль (чоловіки – 10 км, жінки – 5км);
9 січня – гонка вільний стиль (чоловіки – 15км, жінки – 10км);
10 січня — офіційне тренування;
11 січня — гонка класичний стиль, масовий старт (чоловіки – 30 км, жінки – 15 км);
12 січня — офіційне тренування;
13 січня — естафети: чоловіки — 4 х 10 км, жінки —4 х 5 км.
Програма змагань чемпіонату України серед юнаків та дівчат:
14 січня —офіційне тренування;
15 січня — гонка класичний стиль;
16 січня — гонка вільний стиль;
17 січня — офіційне тренування;
18 січня — комбіновані естафети.