З 5 січня у Львові видаватимуть картку львів’янина
5 січня у Центрах надання адміністративних послуг міста Львова (ЦНАПи) розпочинають надавати послугу з оформлення та видачі паспортів у формі ID-картки громадянина України, а також для виїзду за кордон. Усі документи оформляють одразу у Центрі.
Про це інформує Справжня Варта – Львів.
За словами директора департаменту адміністративних послуг Львівської міської ради Валентини Бартошик, картку можна буде отримати після спеціально проведених навчань у будь-якому ЦНАПі міста, де поки-що облаштовано по одному робочому місці, але за потреби їх кількість збільшуватимуть.
“Поки що є одна робоча станція, можна приходити в Центр, отримувати інформацію, оплатити послугу, замовити, якщо потрібно, необхідні додаткові документи (оформлення довідки чи місця проживання тощо), також скористатись сервісом попереднього запису на прийом. Побачимо затребуваність цієї послуги, усі технічні моменти, і на цей рік плануємо закупівлю також додаткових робочих станцій для того, щоб у повній мірі задовольнити бажання відвідувачів у наданні даної послуги. Спільно з працівниками Міграційної служби України пройшли відповідне навчання і тепер починаємо цю роботу”, повідомила Валентина Бартошик.
Всі документи оформляються одразу на місці, одразу відбувається фотографування. Перелік документів і розмір оплати за дану послугу буде повідомлено згодом на сторінці.