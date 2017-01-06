Пайонкевич очолила юридичний департамент Львівської міськради
06.01.2017 | Новини
У Львівській мерії створили нову структуру – юридичний департамент.
Про це повідомила Варіанти.
З січня у Львівській міськраді запрацювала нова структура – юридичний департамент, директором якого призначили Гелену Пайонкевич.
Зазначимо, Гелена Пайонкевич працювала з 2006 року начальником юридичного управління Львівської міської ради.
Довідка: Гелена Пайонкевич народилася 26 серпня 1975 року у Львові, має вищу юридичну освіту. У мерії почала працювати з 2006 року.