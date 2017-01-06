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На Львівщині запроваджують нові тарифи на проїзд у маршрутках

06.01.2017 | Новини

На міжміських і приміських внутрішньо обласних маршрутах нові тарифи діятимуть уже в січні. На Львівщині із січня зростає вартість проїзду у маршрутках.

Про це повідомляє Справжня Варта – Львів.

За два роки, що минули після введення в дію тарифів на перевезення пасажирів автобусами у приміському і міжміському внутрішньо обласному сполученні, суттєво зросли характеристики складових тарифу. Особливо щодо дизельного пального, запасних частин і впровадження з нового року подвоєної ставки мінімальної заробітної плати.

СТАТТІ ВИТРАТ

2015

2016

РІСТ

(грн)

(грн)

%

МОТОРНІ ОЛИВИ

52,73

63,86

21,11
ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ (на 1 Км пробігу)

0,77

0,92

19,48
ПАЛЬНЕ*

18,74

21,32

13,77
АВТОШИНИ

2701

2921

8,15
ТРАНСМІСІЙНІ ОЛИВИ

54,33

56,99

4,90
 

 

 

 

 

2016

2017

МІНІМАЛЬНА З/ПЛ

1600

3200

100,00

*Вартість дизельного палива з початку грудня 2016 року поступово зростає.

Як йдеться у повідомленні Асоціації, в окремих областях України вже сьогодні впроваджено нові тарифи на перевезення пасажирів автобусами загального користування.

“Перевізники Львівщини з 12 січня 2017 року впроваджують нові тарифи на міжміських та приміських внутрішньо обласних маршрутах.

На міжміських автобусних маршрутах вартість одного пасажиро-кілометра зросте на 10 % (при мінімальній вартості проїзду 5 гривень).

На приміських внутрішньорайонних автобусних маршрутах впроваджуватиметься зональний тариф (при мінімальній вартості проїзду 5 гривень)”, – сказано у повідомленні.

Раніше перевізники області обіцяли підняти тариф на 30-40%.

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