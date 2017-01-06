На Львівщині запроваджують нові тарифи на проїзд у маршрутках
На міжміських і приміських внутрішньо обласних маршрутах нові тарифи діятимуть уже в січні. На Львівщині із січня зростає вартість проїзду у маршрутках.
Про це повідомляє Справжня Варта – Львів.
За два роки, що минули після введення в дію тарифів на перевезення пасажирів автобусами у приміському і міжміському внутрішньо обласному сполученні, суттєво зросли характеристики складових тарифу. Особливо щодо дизельного пального, запасних частин і впровадження з нового року подвоєної ставки мінімальної заробітної плати.
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СТАТТІ ВИТРАТ
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2015
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2016
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РІСТ
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(грн)
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(грн)
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%
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|МОТОРНІ ОЛИВИ
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52,73
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63,86
|
21,11
|ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ (на 1 Км пробігу)
|
0,77
|
0,92
|
19,48
|ПАЛЬНЕ*
|
18,74
|
21,32
|
13,77
|АВТОШИНИ
|
2701
|
2921
|
8,15
|ТРАНСМІСІЙНІ ОЛИВИ
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54,33
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56,99
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4,90
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2016
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2017
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|МІНІМАЛЬНА З/ПЛ
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1600
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3200
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100,00
*Вартість дизельного палива з початку грудня 2016 року поступово зростає.
Як йдеться у повідомленні Асоціації, в окремих областях України вже сьогодні впроваджено нові тарифи на перевезення пасажирів автобусами загального користування.
“Перевізники Львівщини з 12 січня 2017 року впроваджують нові тарифи на міжміських та приміських внутрішньо обласних маршрутах.
На міжміських автобусних маршрутах вартість одного пасажиро-кілометра зросте на 10 % (при мінімальній вартості проїзду 5 гривень).
На приміських внутрішньорайонних автобусних маршрутах впроваджуватиметься зональний тариф (при мінімальній вартості проїзду 5 гривень)”, – сказано у повідомленні.
Раніше перевізники області обіцяли підняти тариф на 30-40%.