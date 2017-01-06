Усе про Різдво. Корисно знати
7 січня православні християни відзначають одне з головних церковних свят – Різдво.
Інформує Status quo – Львів.
З якого приводу?
Свято присвячене народженню Ісуса Христа, що з’явився на світ на виконання пророцтва про Месію – Сина Божого. Христос був народжений Дівою Марією від Святого Духа.
Перші повідомлення про святкування Різдва відносяться до середини IV століття, коли християнство досить широко поширилося на території Римської імперії.
Незважаючи на атеїстичний характер соціалістичної революції 1917 року, в Україні, як і на решті території СРСР, Різдво було державним святом і вихідним днем до 1929 року. Згодом різдвяні атрибути – ялинка і подарунки – перейшли до святкування Нового року. Після падіння радянської влади Різдву був повернений статус державного свята.
25 грудня або 7 січня?
Датою народження Ісуса Христа вважається 25 грудня. Саме в цей день відзначається свято і православними, і католиками, і представниками основних протестантських течій. Інше питання, хто який день вважає 25-м грудня.
До кінця XVI століття і католики, і православні користувалися юліанським календарем, запропонованим Юлієм Цезарем ще в 45 році до нашої ери. У цьому календарі рік дорівнює 365,25 доби. Наука, яка за шістнадцять століть зробила крок уперед, встановила більш точну тривалість року – 365,2425 доби. Це уточнення призвело до зміщення юліанського календаря відносно дня весняного рівнодення, за яким визначалася дата Великодня. Довелося вносити коригування.
4 жовтня 1582 року папа Григорій XIII встановив для католиків новий календар (він нині так і називається – григоріанський). Наступним за 4 жовтня днем стало 15 жовтня, і далі продовжили рахувати у звичному всім порядку.
Григоріанський календар нині вважається офіційним міжнародним. Але ряд православних церков (українська, російська, єрусалимська, сербська, грузинська), а також Афон і Східні Католицькі Церкви святкують 25 грудня за юліанським календарем (так званим “старим стилем”), що збігається з 7 січня календаря григоріанського, яким ми користуємося в повсякденному життя.
Тому звичайні для політичної риторики останніх років заяви про те, що “весь світ” відзначає Різдво 25-го – не зовсім коректні.
Крім того, слід мати на увазі, що дві третини населення землі – понад 5 мільярдів чоловік – взагалі не є християнами, сповідуючи інші релігії або ж не сповідуючи ніяких. І більшість з них Різдво не відзначає в принципі.
Літочислення від Різдва Христового
Поява на світ Ісуса Христа стало основою існуючої нині системи літочислення (відлік років ведеться від Різдва Христового).
У різних народів існували свої системи літочислення. Стародавні греки вели відлік від перших Олімпійських ігор. Природно, вони не підозрювали, що це 776 рік до нашої ери. Для них цей рік був першим.
Стародавні римляни позначали роки іменами консулів, які вибиралися щороку. З часів Октавіана Августа літочислення велося від передбачуваного року заснування Риму (в сучасному трактуванні – 753 рік до нашої ери).
Існувало близько 200 варіантів літочислення від створення світу або “від Адама”. Причому розкид дат створення світу був досить широкий – від 3 483 до 6 984 років до Різдва Христового.
У 525 році римський абат Діонісій Малий запропонував систему літочислення від Різдва Христового. На просування цієї ідеї знадобилося кілька століть, протягом яких різні європейські країни переходили на нову систему. Ближче до ХХ століття фраза “від Різдва Христового” замінилася фразою “нашої ери”, і літочислення стало сучасним.
З якими поняттями можна зіткнутися?
У побут увійшли кілька понять, пов’язаних з історією про народження Ісуса Христа.
Віфлеємська зірка - небесне сяйво, яке в Євангелії від Матвія волхви назвали “зіркою”. Побачивши зірку, волхви вирішили, що народився Цар Юдейський, і прийшли в Єрусалим поклонитися йому. Зірка – один з атрибутів святкування Різдва (на різдвяній ялинці або зірка на жердині в учасників колядування).
Дари волхвів - золото, ладан і смирна, принесені східними волхвами в дар новонародженому Немовляті Ісусу. “Дари волхвів” здавна стали алегоричним виразом, що позначає будь-різдвяний або просто радісний подарунок. О. Генрі використовував це поняття для назви своєї різдвяної новели, що стала класикою розповіді з несподіваним фіналом.
Побиття немовлят - один з епізодів новозавітної історії. Волхви повідомили іудейськомум царю Іроду про народження нового царя, але відмовилися вказувати місце, де він знаходиться. Тоді Ірод наказав убити у Вифлеємі всіх немовлят до двох років. Йосип і Марія з немовлям врятувалися втечею до Єгипту. У переносному значенні фраза означає надмірну і необґрунтовану жорстокість або ж чиюсь значну перевагу в протистоянні (наприклад, в спорті, коли команда обіграє суперника з розгромним рахунком).
Що дарувати?
Як показує практика, дарувати можна все що завгодно – залежно від достатку і фантазії. Наприклад, у 2009-му році Майкл Дуглас подарував Кетрін Зета-Джонс замок в Уельсі за 6 мільйонів доларів. Напередодні 2012-го року Анджеліна Джолі подарувала Бреду Пітту водоспад разом з прилеглою до нього ділянкою землі в штаті Пенсільванія. А Майк Тайсон на Різдво 1989 року подарував дружині, актрисі Робін Гівенс, ванну за 2 мільйони доларів.
Але традиційно на Різдво підносили їстівні подарунки, саморобні цукерки, баночки з варенням або соліннями і торти (можна виготовити у вигляді зірки або ялинки). Із сувенірів найбільш поширені листівки, свічки, у католиків – сантони: це фігурки ясел, новонародженого Христа, Марії і Йосипа. Діти зрадіють солодощам і іграшкам.
Різдвяна листівка
Традиції дарувати різдвяні листівки ніяк не менше двох сотень років. Вважається, що першу таку листівку створив англійський художник Добсон у 1794 році. А перші комерційні листівки випущені в Лондоні в 1843 році. На малюнку художника Джона Хорслі зображені три покоління родини, що піднімають тост. Дві партії листівок накладом більше 2000 екземплярів розійшлися за ціною шилінг за штуку.
Сьогодні у світі щорічно розсилається кілька мільярдів різдвяних листівок.
Різдвяні страви
Важливий атрибут Різдва – святковий стіл, на якому повинні бути присутніми, відповідно, різдвяні страви. В Україні це кутя, борщ з вушками, капусняк, узвар, качка або гусак, фарширований яблуками.
Але суворих правил не існує. Десятки народів відзначають Різдво, і у кожного – своє меню. Наприклад, у Бельгії на стіл подають телячу ковбасу з трюфелями, м’ясо вепра, традиційний торт і вино. У Вірменії – свинячий окіст і індичку. У Франції – устриці, паштет з гусячої печінки, індичку в білому вині, шампанське і сири.
Як правильно колядувати?
Колядування – атрибут язичницького свята слов’янських народів Коляда. Після поширення християнства стало однією з різдвяних традицій.
Колядування слід відрізняти від деяких інших схожих обрядів – щедрування і посівання.
Колядувати ходять в Різдво, 6 або 7 січня. Щедрувати – перед Старим Новим роком, 13 січня. Посівати – вранці 14 січня (у цьому обряді беруть участь тільки особи чоловічої статі).
Колектив колядників повинен складатися мінімум з трьох осіб. Перший несе зірку на жердині і називається звіздар. Звіздар повинен знати якомога більше пісень-колядок. Другий – дзвонар – дзвоном дзвіночка сповіщає про те, що прийшли колядники. Третій ходить з мішком, у який складають наколядовані подарунки.
Колядникам слід рядитися в костюми. За старих часів використовувалася доха, надіта хутром навиворіт, маска кози або барана, голова ведмедя.
Приходячи в будинок, колядники славлять господаря і звертаються до нього з побажаннями. Господар повинен обдарувати гостей солодощами та грошима, що в перспективі принесе в його будинок благополуччя і достаток.