Амнезія Януковича
Третю річницю Революції Гідності українці відзначили без вагомих результатів у розслідуванні справи вбивства Героїв Небесної Сотні. Жоден із винуватців так і не був покараний, докази з кожним роком зникають, а люди, які втратили рідних, продовжують шукати справедливості в судах. Вперше за три роки свої покази дав екс-президент, втікач Віктор Янукович. Щоправда, до України, легітимним президентом якої він себе вважав, Янукович приїхати не наважився. Та й у Ростовський суд (Росія) він прийшов у якості свідка в справі обвинувачених спецпризначенців «Беркуту». Для його допиту організували скап-конференцію. Від самого ранку під стінами Святошинського районного суду в Києві зібралися родини загиблих та поранені майданівці. Їхня вимога була чітка: Януковича варто допитувати не як свідка, а як головного підозрюваного.
На початку засідання суду Генеральний прокурор України Юрій Луценко нарешті виголосив Януковичу підозру у вчиненні державної зради. За його словами, військова прокуратура надішле повідомлення про підозру на всі відомі адреси Януковича у Росії.
«Як генеральний прокурор України я звертаюся до громадянина Януковича Віктора Федоровича у відповідності до вимог статей 111 і 278 і глави 11 Кримінально-процесуального кодексу й повідомляю, що ви, Янукович Віктор Федорович, підозрюєтеся у вчиненні державної зради, пособництва представникам влади Російської Федерації в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, порушення порядку, установленого Конституцією України, та ведення агресивної війни», – зачитав підозру Луценко. Янукович не відреагував на це. Покази давав спокійно і навіть зверхньо. Мав чимало заготовок, які просто зачитував із листка. Напевно, ні в кого немає сумніву, де саме і ким були написані ці заготовки виступу. На запитання судді назвати свою національність ростовський втікач насилу витиснув із себе «українець». Своєї нової російської адреси не назвав з метою гарантування безпеки. А от на запитання, чи притягався раніше до кримінальної відповідальності, знову ж таки збрехав. Сказав «ні», забувши свої гріхи молодості.
Загалом Янукович не дуже дослухався до зауважень судді про стислі часові рамки і виголошував заготовлений текст про те, як він намагався вирішити кризу, котру сам і створив, що вилилося у Революцію Гідності та криваві події на Майдані.
За версією Януковича в усьому, що трапилося, винні «ультраправі та олігархічні партії». Більше того, він набрався нахабства і практично у своєму виступі звинуватив у розстрілах на Майдані та на вул. Інститутській самих же майданівців. Мовляв, Самооборона Майдану мала зброю. А ще Янукович вимагав скасувати амністію для майданівців, щоб покарати винних у каліцтвах силовиків. Причиною початку Революції Янукович визначив свою відмову підписати угоду про асоціацію з ЄС і навіть згадав про свою відповідальність перед українським народом. «Встановлення всеосяжної зони вільної торгівлі впливало на національні інтереси. Уряд встанови, що інтереси постраждають. Україна багато втрачала, але не мала компенсаторів. Ми б зазнали значних втрат із зовнішньої торгівлі з Росією. Під час переговорів з Росією ми відчули, що така ж угода про підписання асоціації з ЄС готується і там. Ми як партнери, які мали товарообіг з країнами СНД, розуміли: якщо Росія не врахує наші інтереси під час підписання ЄС, то ми сядемо на шпагат, але ми не олімпійські чемпіони, щоб на шпагат сісти. Ми призупинили процес, щоб пошукати компроміс з двох- трьох сторін і знайти відповіді», – пояснив Янукович. І взявся звинувачувати журналістів, що, мовляв, саме ЗМІ доводили позицію уряду і президенту викривлено. Та ось знову в заяві прозвучали ефемерні «радикали», які вже оскому набили від повідомлень кремлівських рупорів: «Я весь час ішов мирним шляхом. Радикали і ті, хто ними маніпулював, якби не вони, не було б ситуації в Криму і Донбасі». Врешті Янукович визнав, що у розгоні мирної демонстрації студентів 29 листопада 2013 року «Беркут» перевищив свої повноваження. За його словами, саме студенти спровокували «Беркут» на побиття. Не забув Янукович до образу невинної жертви додати ще й слізну історію про те, як його кортеж начебто кілька разів обстрілювали. І тут же звинуватив українську владу в тому, що вона, мовляв, ці факти злочину не розслідувала: «Я вважаю, що такі жахливі факти, як замах на життя глави держави, мають розслідуватись». Ще одну кремлівську методичку Янукович повторив, розповідаючи про «громадянську війну на Донбасі». «Я проводив зустрічі навіть з радикалами. Я хотів їх зрозуміти. Я працював цілодобово. Ми зустрічались пізно вночі. Але мої зустрічі з лідерами опозиції приводили до того, що вони піднімали руки, мовляв, ми нічого не можемо зробити з радикалами. І після цього почались заклики на застосування зброї зі сторони Майдану. Після підписання мирової угоди 21 лютого влада почала її виконувати… Але сталось так, що спочатку ці радикали захопили будинки влади, потім вночі резиденцію в Межигір’ї. А потім підготувались, щоб нахилити населення Сходу, Півдня, яке не було згодне з тим, що відбувалось. Так і почалась війна. Але війну почала діюча влада України. Я казав, що, не дай Бог, застосовувати ваші принципи до Сходу і Донбасу, почнеться громадянська війна».
Янукович зізнався, що у нього були думки про те, щоб розпочати АТО у Києві та ввести в столицю війська, але він їх «відігнав від себе».
Поки Януковичу ставили комфортні питання зі сторони захисту, він виглядав справжнім «святим миротворцем». Коли ж до запитань перейшла сторона обвинувачення, в Януковича стався приступ склерозу. На всі питання прокурора Донського у ростовського втікача була одна відповідь: «Я не пам’ятаю». Серйозні проблеми з пам’яттю у Януковича розпочалися з питання прокурора відносно того, що 18 лютого силовикам видали вогнепальну зброю. Відповідь: «Мені невідомо». Зокрема, нічого не зміг згадати Янукович про те, як провів свій ранок 20 лютого 2014 року, про те, кому в ці дні телефонував і з ким консультувався. Амнезія почала загострюватися. Найцікавішими питаннями прокурора були про особисті контакти Януковича з ще одним одіозним діячем, кумом російського президента Віктором Медведчуком. «З Медведчуком у мене були дуже обмежені контакти. Ми зустрічались, тільки якщо він був на якихось заходах, які проводились. Особистих стосунків у нас з ним не було. Ніяких контактів не відбувалось», – сказав Янукович. Однак прокурор повідомив, що слідством встановлені 54 телефонні контакти з номерів Медведчука з телефоном керівника охорони екс-президента Кобзарем. Знову Янукович не знав: «У мене не було таких численних контактів ні з ким. Мені нічого не відомо з цього питання». Не зміг пригадати він і два телефонних дзвінки до Володимира Путіна і про те, як під час Майдану в нього у Межигір’ї гостював помічник Путіна Владислав Сурков. Це виглядало дивним, адже він у деталях пам’ятав про те, як його намагалися зупинити українські прикордонники і про те, як втікав до Криму. Тому характер «амнезії» президента-втікача був дуже вибірковим. Саме тому адвокат родин Небесної сотні Євгенія Закревська запитала в Януковича, чи він здоровий і чи немає у нього хвороб, які могли б вплинути на втрату пам’яті. Однак адвокат Януковича висловив протест проти такого питання.
Ще більше тривог за його психологічне здоров’я викликає й те, що Віктор Янукович, виявляється, і досі вважає себе президентом України.
Це випливає з його відповіді на питання, коли він перестав вважати себе президентом України: «Я особисто на сьогоднішній день не зняв з себе цієї відповідальності, я її несу перед українським народом. А що стосується українського народу, щодо того, як він до мене відносився і відноситься, – це справа українського народу. Щоб не шукати приводу принизити український народ, давайте ми це питання залишимо». «Відкриттям» на суді для Януковича стало повідомлення: у справі смертей на Майдані йому так, як і «беркутівцям», оголошена підозра. Всі спроби з’ясувати щось конкретне присікав адвокат Януковича, який запросив українських прокурорів прибути в Росію, щоб там допитати екс-президента. Суд завершився пізно ввечері. Питання прокурора суттєво вдарили по лінії «миротворчості», яку гнув Янукович. Це вкотре продемонструвало, що Україна нічого не втратила, коли президент, який винен у сотні смертей, ганебно втік від свого народу.